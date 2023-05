Dj Shocca vent’anni dopo: bentornati nella chiesa old school dell’hip hop “Sacrosanto”, con Inoki, Emis Killa, Gemitaiz e…

Vent’anni e il mondo è cambiato, quell’hip hop celebrato e annunciato da “60 Hz” ha esaurito la sua missione evangelizzatrice. È il momento dei promemoria. E “Sacrosanto”, sia chiaro, è un maiuscolo promemoria. Imparentato con la nostalgia, ma non schiavo di essa, prova a riproporre – rinunciando ovviamente a ogni effetto sorpresa – un modo – IL modo? – di rendere onore al verbo HH. Preceduto da una discreta trepidazione fra tutti coloro che in un beat ben assestato ci vedono dentro un orizzonte in cui rifugiarsi, “Sacrosanto” offre una parata di rapper tenuti insieme dalla produzione fiera, old school e spavaldamente internazionale di un Shocca che suona ciò che ti aspetti di ascoltare fissando la copertina dell’album. L’immagine è quella di una chiesa fatta di diffusori. Hip hop come fede, hip hop come musica torcibudella fondata sull’espressività di un basso, di un campione, di uno scratch.

“Sacrosanto” non mente perché mentire in chiesa – anche se si tratta della chiesa laica dell’hip hop – è peccato. E Shocca, che è ancora “real” in un’epoca in cui esserlo non conta più un cazzo, lo sa. Fra i rapper tornano quindi Nesli, MistaMan, MadBuddy, Danno e Inoki. Shocca, proprio con quest’ultimo, lo scorso anno ha pubblicato “4 mani”. I due, album in coppia a parte, sono fatti l’uno per l’altro: il rapper bolognese disse agli Arcade Boyz che “se non usi lo scratch in un disco hip hop sei uno stronzo”. La pensa così anche Shocca, spacciatore di basi precise come cronografi svizzeri, ogni strumentale perfetta per un dj-set senza filtri, ogni sample estratto da quell’oceano di ispirazioni costituito dal grande catalogo black.