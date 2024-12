È morto Eugenio Borgna, lo psichiatra dell’anima: “La tenerezza? È rivoluzionaria”

“Il silenzio è lo scoglio sul quale si arena la comunicazione. Come non distinguere, in un colloquio terapeutico, il silenzio, che nasce da una condizione depressiva, dal silenzio, che nasce invece dalla timidezza, e dalla insicurezza? Come non distinguere ancora il silenzio, che sgorga dal deserto delle emozioni, o dalla incapacità di ascoltare, e di creare una relazione di cura? Il silenzio entra a fare parte non solo di alcune forme di sofferenza psichica, ma di ogni forma di vita. Sí, il silenzio, ogni silenzio, ha brandelli di oscurità e di mistero, di sfida e di fascinazione, di salvezza e di inquietudine: come nelle parole sfolgoranti di Franz Kafka: «Ma le sirene hanno un’arma ancora piú terribile del loro canto, ed è il loro silenzio. Non è mai accaduto, ma forse non è del tutto inconcepibile, che qualcuno si possa salvare dal loro canto, ma dal loro silenzio certo no». La parola e il silenzio si intrecciano l’una all’altro nel costruire una comunicazione, che, allontanandoci da quella quotidiana, sia mediatrice di riflessione, e di meditazione, di attenzione e di ascolto.”