In una bella intervista a Marco Marra per “La mia passione”, programma di Rai3, Cutugno racconta sé stesso senza lacrime buone per la Venier o la D’Urso. Si racconta in modo – crediamo – sincero. “Ho solo momenti di grandi momenti di gioia e tenerezza per L’italiano. Mi trovavo in Canada per un concerto, a Toronto. Alla fine, davanti a tremila persone, si sono accese le luci e ho visto tremila facce da italiani. È in quel momento che ho deciso di scrivere quella canzone”. Il Canada, “l’estero”. Quando essere italiani significava essere anche emigranti, perdere identità in qualche stamberga bavarese o in Belgio, dove Carlo Verdone ambienta una parte di “Sono pazzo per Iris Blond”, film in cui si raccontano anche le traversie di quei “pop singer” italiani che andavano a sbancare lontano da casa, parlando ad atre persone che avevano abbandonato casa, patria, legami. All’interno di quell’intervista spunta anche un vecchio filmato in bianco e nero, però. Si tratta degli Albatros, che eseguono “Volo AZ 504”. Canta Toto Cutugno, agli esordi, un Cutugno che così, gli italiani, non lo avrebbero ascoltato più. Ci sono già tracce evidenti di quel modo di intendere la canzone “per la gente”, ma gli Albatros, durati quattro anni scarsi, raccontano una (piccola) parte intrigante, perfino oscura, di una biografia artistica più che mai pop e plateale. Pezzi rarefatti, iniettati di funk “light”, con qualche altrettanto leggero accenno fusion. Da riscoprire. Forse ora che Toto Cutugno non c’è più.