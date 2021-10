Non si è fatto scappare la provocazione Massimiliano Parente, che da par suo ha colto l'occasione per una invettiva verso questo tipo di riconoscimenti: “Nobel per la letteratura a Houllebecq? Non lo prenderà mai, e non per ragioni di merito, che comunque non avrebbe: Houllebecq ha scritto dei bei romanzi, dei quali il più famoso, ‘Le particelle elementari’, è anche quello che ha la scrittura di un giallo di serie b. Il più bello è ‘La possibilità di un’isola’, il più noioso ‘La carta e il territorio’, infatti ha vinto il Goncourt, poi si è giocato la carta sul territorio dell’islamismo apocalittico, dei valori che non ci sono più, dell’Occidente degradato (senza l’assenza di moralismo di ‘Piattaforma’ però), tutte cose fritte e rifritte e già datate sul nascere, ma che piacciono molto alla sociologia del lettore medio e del giornalista medio. Per il resto è troppo noto, troppo in vista, per avere il Nobel, nell’epoca del multiculturalismo denunciata da Harold Bloom, devi rappresentare una minoranza, culturale o etnica o semplicemente che ogni volta si dica: e questo chi cazzo è? Louis Glück, Olga Togarkzuk, Svjatlana Aleksievič, perfino Kazuo Ishiguro, segno che di letteratura non capiscono un kazuo, poi Bob Dylan, non un Philip Roth, non un Richard Ford, non un Don DeLillo, non un David Foster Wallace prima che si mettesse la corda al collo, e in Italia lo hanno dato a Dario Fo, mica a Aldo Busi o Alberto Arbasino, neppure a me che tanto sono già postumo; insomma il Nobel per la letteratura con la letteratura non c’entra niente, c’entra con la sociologia, c’entra con l’impegno, per cui va bene pure darlo a Bob Dylan, ma Houllebecq no, sebbene sarebbe certamente più importante dei succitati autori, ma non è prevedibile neppure a chi lo daranno i parrucconi di Stoccolma, cercano con il microscopio l’insignificanza letteraria, l’impegno senza letteratura, l’ideologia, le opere non contano, forse potrebbero darlo a Greta Thunberg per i suoi tweet, sempre che non si accorgano di Michela Murgia o di Chiara Valerio, avrebbero molte chance”.