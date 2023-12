Cosa ne pensi del fatto che nel 2023 le rilevazioni degli ascolti radio avvengano ancora tramite telefonata?

Penso che la radiofonia italiana, come sistema, si meriterebbe di meglio. Siamo ancora al metodo Cati (Computer-assisted telephone interviewing), che non ha rilevanza scientifica ed è basato sul ricordo. Un rilevamento falsato, non affatto paragonabile all’Auditel. Si tratta di interviste telefoniche piuttosto lunghe, 15-20 minuti l’una, che si presentano come una chiamata da un call center. Tante persone, appena avvertono il rischio che si tratti proprio di uno dei tanti temuti call center, riattaccano. È un metodo che in fondo non sta bene a nessuno, ma che ci teniamo.

Un metodo non a prova di bomba, ci pare di intuire.

No, per nulla. Ci sono radio che vanno a raccogliere migliaia di consensi in regioni dove in realtà non sono presenti solo perché il loro nome richiama, per assonanza, quello di altre radio più famose. Così si creano situazioni che viaggiano sul confine sottile che separa equivoco e truffa. E poi è un metodo che genera continue polemiche…

Tipo?

C’è stato, ad esempio, chi non era d’accordo sul fatto che gli speaker si rivolgessero direttamente agli ascoltatori per avvertirli: “Se vi chiama una persona che vi propone un’intervista, per favore rispondete e scegliete la nostra radio”. Mi è parso un invito del tutto legittimo, che tuttavia non cambia la sostanza: stiamo parlando di un metodo che mostra la corda e va rivisto. Se penso allo streaming, so esattamente chi ci ascolta tutti i giorni online. Lì non si sgarra, ogni contatto è tracciato.