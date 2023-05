Storia bifronte e di ravvedimento, nutrita da un bisogno di “pacificazione” e insieme destinata a un intento di parificare gli opposti; materia viva che potrebbe essere ben affiancata alla proposta, giunta da un giovane consulente del governo Meloni, Francesco Giubilei, di adottare l’alzabandiera al mattino in attesa dell’inizio delle lezioni in tutte le scuole dell’obbligo. Così come i “radical chic” possono vantare “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, allo stesso modo, i “non conformi”, coloro che si riconoscono nel cosiddetto “cattiverio”, ritengono di avere diritto a una programmazione che ne restituisca il codice genetico politico e culturale. E qui, a cascata, in attesa di ciò che sarà, non rimane che affidarsi a un elenco che in modo catastale restituisca i feticci che hanno nutrito nel tempo l’immaginario della nostra destra già esclusa dall’arco costituzionale. Non si può non rammentare la passione di Gianfranco Fini per il film “Berretti verdi” con allo stesso modo, con un occhio agli “Stati generali della cultura della nazione”, kermesse della destra conservatrice che ha avuto luogo non molte settimane fa, sotto le parole d’ordine "No all'egemonia della sinistra" e "Pensare l'immaginario italiano", con Fabio Rampelli, deputato di FdI e autore di una proposta di legge contro i “forestierismi”, si potrebbe prospettare perfino un musical su Wanda Osiris al tempo in cui, in nome delle sanzioni, e del “Dio stramaledica gli inglesi”, quest’ultima dovette uniformare il proprio nome in cartellone alle ragioni dell’italianità doverosa, trasfigurandosi così in Vanda Osiri, così come Renato Rascel in Renato Rascele. Di sfondo, come monito visivo, sarà altrettanto opportuno figurarsi “la gabbia da gorilla” in cui venne tenuto prigioniero Ezra Pound a Coltano, momento espiatorio per coloro che non si sono ancora ravveduti dalle ragioni dell’antifascismo. Tuttavia al momento sembra di intuire che l'ombra di Nicola Bombacci detto Nicolino, lo stesso che rivolto alle sue camicie nere così si espresse negli ultimi giorni di Salò, poco prima di penzolare giù dal distributore "Esso" di piazzale Loreto: "Compagni! Guardatemi in faccia, compagni! Voi ora vi chiederete se io sia lo stesso agitatore socialista, il fondatore del Partito comunista, l'amico di Lenin che sono stato un tempo. Sissignori, sono sempre lo stesso! Io non ho mai rinnegato gli ideali per i quali ho lottato e per i quali lotterò sempre. Ero accanto a Lenin nei giorni radiosi della rivoluzione, credevo che il bolscevismo fosse all'avanguardia del trionfo operaio, ma poi mi sono accorto dell'inganno", possa oscurare ogni altro proposta iniziale per il servizio pubblico infine emendato da Fazio se non da se stesso.