Il cinema italiano protagonista negli Stati Uniti grazie anche al bambino prodigio Federico Ielapi. A soli 10 anni riceverà il prossimo 18 aprile il prestigioso "Breakout Actor of the Year" nell’ambito del 16º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival per l'interpretazione del burattino di Collodi nel film Pinocchio (con Roberto Benigni) diretto da Matteo Garrone.

Una carriera fulminante la sua, visto che si era già messo in evidenza all’esordio con Quo vado? di Checco Zalone (2016) e poi in Moschettieri del re di Giovanni Veronesi (2018). Ma nonostante la giovanissima età, sta continuando a collezionare pellicole su pellicole in cui riesce sempre a incidere. L’ultima in ordine di tempo si intitola ReImagine, un cortometraggio scritto da Giulio Mastromauro e diretto da Gianluca Mangiasciutti (in esclusiva su Chili) con un cast di talento che comprende Brenno Placido e Rocío Muñoz Morales. Visto che la pandemia ha riportato al centro del dibattito l’importanza della ricerca farmaceutica, Novartis e One More Pictures hanno unito le forze per realizzare questo film che, attraverso l’emozionante storia di Paolo, un rinomato ricercatore, vuole provare a infondere maggiore fiducia nella scienza.

In attesa del premio, abbiamo incontrato Federico scoprendo che, nonostante la carta d’identità e i successi ottenuti, mantiene i piedi ben saldi a terra più di tanti suoi più anziani colleghi.