Guerra è un termine che abbiamo letto molto sui libri e utilizzato poco, fino ad oggi, al presente. Un po’ perchè i conflitti sparsi per il mondo ci sono sempre sembrati lontani da casa, un po’ perchè la guerra così vicina la generazione Z non l’ha mai vissuta. Troppo piccoli anche per la guerra dei Balcani. Cosa sta succedendo in Europa dopo l’invasione russa in Ucraina? Come si muoverà l’Europa della pace? E gli Stati Uniti? Per capire meglio cosa stia accadendo, abbiamo contattato il filosofo e già sindaco di Venezia, Massimo Cacciari.

Professore, come va interpretato il gesto di Putin?

La Russia ha compiuto un gesto estremamente grave anche perchè sembrerebbe investire l’insieme dell’Ucraina e non solo le zone tradizionalmente contese. Naturalmente è un conflitto che ha una storia secolare alle spalle, da tutti ignorata in questo momento nel suo peso e significato. E’ un territorio vastissimo questo Paese che ha avuto una importanza primaria per la Russia fin dai tempi degli Zar. E’ stato segnato da tragedie immani e milioni di morti, dalla conquista di Caterina II passando per la liberazione dall’occupazione nazista. Quello fu uno sterminio perchè l’Ucraina si era schierata apertamente coi nazisti.