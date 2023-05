I Buchi bianchi che ti portano in cielo: quelli di Carlo Rovelli

Ma d'altronde le credenze sono difficili da estirpare; abbiamo capito che la terra è rotonda e sospesa nel vuoto nel VI secolo avanti Cristo con Anassimandro, abbiamo capito che si muove mezzo millennio fa con Copernico, Keplero e Galileo e a prima vista queste sono idee assurde, digerirle è stato faticoso, ci abbiamo messo molto tempo. Ma è proprio questo ciò che ci insegna Rovelli: "La difficoltà non è tanto imparare quanto disimparare... ma è la capacità di cambiare i nostri pensieri che ci permette un salto in avanti". Buchi bianchi è incredibile perché è un viaggio alla frontiera e dello spazio e del tempo e anche qui con una semplicità illuminante ci risponde al motivo per cui ricordiamo ciò che succede ieri e non ciò che succede domani e la spiegazione sta nella rottura dell'equilibrio per trovarne un altro: "In un universo in equilibrio nessun fenomeno ci permetterebbe di distinguere il passato dal futuro. Non potremmo dire in che direzione va il tempo e non ci sarebbero nemmeno i nostri pensieri. Non avremmo sensi perché i sensi registrano, cioè sono memorie. Non potremmo ascoltare musica perché la musica esiste nella nostra testa in quanto ricordiamo le note precedenti. Per pensare è necessario il disequilibrio perché è il nostro pensiero a essere un fenomeno irreversibile. Il nostro pensiero è figlio dell'orientazione del tempo". Senza il tempo insomma non esisteremmo. E ricordiamo perché attraverso le nostre decisioni e ciò che ci succede spezziamo costantemente equilibri. È così semplice da sembrare banale.