Il cinema sta uccidendo la nostra immaginazione infantile con operazioni di marketing? Da Thunderbolts* (Marvel), Minecraft, Barbie, Biancaneve e…

Tutte quelle volte in cui abbiamo giocato al “facciamo finta che”. “Io sia la mamma, tu il babbo, noi le principesse”. Fare finta, da piccoli, che la vita da grandi sarebbe stata solo in un modo: quello che volevamo. L’immaginazione di quando la nostra mente era aperta, libera come terra vastissima da dissetare minuto per minuto con letture, giochi, immagini. Certo, anche i cartoni animati che ci hanno segnato – da Biancaneve a Cenerentola – nascevano da parole scritte su carta tanti anni prima e poi cambiate. Ma forse lì la logica era diversa. Le favole dei fratelli Grimm non erano molto conosciute, e in fondo meritavano una loro versione un po’ più edulcorata da portare sul grande schermo per le famiglie. Biancaneve uscì nel 1937, Pinocchio pochi anni dopo. Oggi invece la differenza sta nel fatto che non si riesca a raccontare storie nuove. A far appassionare i più piccoli a nuove avventure. Pochissime le eccezioni. Tipo Frozen o Inside Out. E si preferisce, il più delle volte, provare a rivendere quelle vecchie, con una copertina patinata (tipo il nuovissimo Biancaneve) o a cavarne da miti e leggende della nostra infanzia. Forse il cinema, per sopravvivere, ha bisogno di certezze. Eppure, la fantasia dei bambini – quella vera – ha sempre preferito le possibilità.