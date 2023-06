Il Premio Strega è il Sanremo della letteratura e la cinquina senza Griffi lo conferma

Peccato che l’intento dei votanti non sia questo. Che di paradossi non ve ne siano affatto, soprattutto se la logica del premio, ormai da vari anni, ingloba tra le sue regole quella di turbare il meno possibile il panorama letterario, premendo sulla produzione Netflix degli editori con un minimo di mercato. Dal trascurabilissimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portato, un libricino per le vacanze da biennio superiore di cui si potrebbe premiare solo la “serialità” (non è il primo romanzo sullo stesso tema), allo zoppicante Come d’aria di Ada D’Adamo, la cui scomparsa non poteva che attivare i soliti comportamenti adulatori nei confronti di un libro a tratti curioso, a tratti incompleto.

Intanto i grandi libri restano fuori. Fin da principio titoli interessanti come Il duca di Matteo Melchiorre (Einaudi), Il mulino di Leibniz di Paolo Mazzarello e Un giorno e una donna. Vita e passioni di Christine de Pizan di Nicoletta Bortolotti non hanno fatto strada. Il primo inattuale, il secondo impegnativo, il terzo raffinatissimo. E stringendo la cinghia per passare dai dodici ai cinque, ci siamo persi per strada i due libri dotati di maggiore intelligenza letteraria: Il continente bianco di Andrea Tarabbia e Ferrovie del Messico, di Gian Marco Griffi. Proprio quest’ultimo avrebbe meritato la vittoria. Scarsamente apprezzato dagli Amici della domenica, finisce troppo giù nella classifica per meritare il round finale di una gara che avrebbe vinto senza sforzi. Se, chiaramente, ci si sforzasse di premiare la letteratura sempre e non solo rarissime, anomale, volte.