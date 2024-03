Il Problema dei 3 Corpi su Netflix è il gaslighting: ti fa credere che se non ti piace, sei stupido (e invece...)

I Grigi (forse) sono in arrivo, un gruppo di scienziati ne viene a conoscenza e qualcuno fra loro comincia a restarci secco. Tramite un videogioco dalla tecnologia futuristica e di certo ben poco "umana", a questa ciurma di eletti viene data la possibilità di comprendere cosa riserva il futuro all'umanità tutta e quale sarebbe la strategia migliore per accogliere (o combattere?) la venuta degli alieni. Il problema dei 3 corpi esiste davvero nella Meccanica classica ed è una questione di calcoli chiamati a fare i conti con la forza di gravità per ipotizzare l'evoluzione di un sistema, appunto, tripartito (ossia composto da tre masse). Sì, è già noioso così. Ma partire con un titolo del genere, vale come dichiarazione d'intenti: siamo molto intellettuali, forse troppo difficili per te, umile spettatore che non ha conseguito nemmeno un Master al CERN. Furbesco.

Furbesco perché, stringi stringi, siamo piuttosto convinti che qualunque studente di Fisica al primo mese del primissimo anno, di fronte a questa serie riderebbe di gusto. Lo si evince principalmente da un dato oggettivo: tutti i personaggi dialogano tramite citazioni. Che siano in laboratorio o a far serata dentro a un pub, eccoli sciorinare grandi nomi (da Copernico ad Albert Einstein) e realtivi concetti complessi. Ovvero ciò che farebbe un qualunque parvenu per darsi un tono. La sceneggiatura commette poi un secondo errore che lascia intravedere la corda dell'inganno: i protagonisti non ridono mai. Sono esseri umani, a quanto ne sappiamo, ma stanno sempre serissimi, compassati, rigidi oltre ogni dire a prescindere dal contesto. Le persone, però, non funzionano così. E per questo è difficile sviluppare empatia con gli sciagurati che vediamo in scena: non ci somigliano. Non per via delle Lauree o dei cervelloni, ma semplicemente perché non si comportano come creature tridimensionali. Le loro personalità sono ridotte al compito che è stato loro assegnato da quelle menti superiori che sarebbero gli autori di questa supercazzola. E non escono mai da quel binario. Cascasse il cielo, le stelle si mettessero a fare l'occhiolino (succede davvero), arrivassero i Grigi (pure).