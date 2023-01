Il produttore Giorgio Leopardi: “Gli squali del cinema, Berlusconi, le attrici portate in Vespa e la libertà di dare della testa di ca**o a chi volevo”

Non credo abbia dovuto mai “liberarsi” con uno come Nuti, però.

No, ci mancherebbe. Ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare il miglior Francesco Nuti, io. Persona meravigliosa che però, purtroppo, era molto legato alla sinistra. Ho dovuto chiudere la società a causa sua, in un certo senso. In virtù di una serie di equivoci e casini che stavano diventando un’autentica slavina. Fu un disastro.

E qualcuno con cui invece ha ancora, tuttora, buoni rapporti?

Alessandro Benvenuti, Debora Caprioglio. Alessandro Haber mi ha chiamato proprio l’altro giorno. Non sta bene, ci siamo ripromessi di vederci.

Torniamo a Genova. A un certo punto il suo peso in città cresce a tal punto che il sindaco Claudio Burlando…

Mi affida la “Nicola Costa”, una nave che ho trasformato in discoteca. Avevo in pugno il porto e tutto il relativo giro.

E a Cremona?

A Cremona acquistai il Roxy, un famoso cinema del centro. Lo trasformai in una multisala d’avanguardia e lo dedicai a Ugo Tognazzi. Il Corriere all’epoca titolò qualcosa come: “Ecco come si sistema il centro di una piccola città.

Cosa accadde poi al Roxy?

Che vendetti la mia parte agli industriali. Lo chiusero, volevano farci un garage. Ora è ancora tutto bloccato, tutto fermo e cinema chiuso.

Spesso la provincia, anche nelle sue precedenti interviste, non ne esce bene. A parte un paio d’anni trascorsi nella nativa Pizzighettone, lei è un piacentino al cento percento. Una città che, nonostante i successi, non sembra mai averla portata in palmo di mano.

Io lo ammetto: sono un vulcano. A volte sono umorale. Però i progetti li seguo, li porto a termine… E pago! Piacenza è una città di “villani”, su, di gente chiusa. Ma anche Cremona, in fondo, è così. Tutti attaccati al grano, tutti a difendere il proprio orticello. Ma porca miseria, ho sempre frequentato ministri, politici, industriali, produttori. Conosco tutti, ma a Piacenza, niente. Il cinema, qui, è solo il cinema di qualità di Bellocchio. Marco è bravissimo, per carità, ma io ho sbancato ai botteghini, non esiste un solo modo di fare cinema. Qualche tempo fa c’è voluto Claudio Bisio a donarmi, nella mia città, il tributo del pubblico della Filo: “Piacentini, avete qua un fenomeno, applauditelo, no?!”. Io amo Piacenza, ci vivo bene, ma…

Ma?

Ma non ci combini nulla: il teatro e la cultura, da noi, sono in mano alle stesse persone da sempre. Io il meglio l’ho fatto a Genova, a Milano. Con Berlusconi, per dire.