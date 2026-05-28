Viene da pensare che il fine giustifica i mezzi. Ma quando si parla di giustizia questa frase apre ad abusi e sproporzioni che fanno a botte con lo stato di diritto. Il diritto di difesa non è un privilegio gentilmente concesso dal pm, è una garanzia per chiunque si trovi imputato in un processo, compreso chi è accusato di reati gravi. E un avvocato sorvegliato non è libero di difendere.

Secondo l'avvocato Salvatore Esposito infatti il nodo non riguarderebbe solo il bersaglio dichiarato delle captazioni, ma anche il fatto che la libertà di movimento di un avvocato in toga possa essere compromessa dalla presenza di occhi elettronici nei corridoi del tribunale. Un clima da Grande Fratello che all'interno del palazzo di giustizia non può che mettere in pericolo l'autonomia dei difensori oltre che lo stesso diritto di difesa e il segreto professionale, pur non puntandoli direttamente.

Vale poi la pena ricordare che l'art. 111 della Costituzione impone la parità tra accusa e difesa. Una parità che diventa grottesca nel momento in cui una delle due parti può sorvegliare gli spazi in cui l'altra esercita il proprio mandato. Un'enorme sproporzione fra i poteri di una e dell'altra.

Insomma, è l'ennesima conferma del pensiero gratteriano, che vede il proprio fautore come l'eroe impegnato nella lotta fra bene e male, fra buoni e cattivi, dove i difensori, per definizione, sono complici dei cattivi e dunque essi stessi cattivi.

Qualche anno fa aveva detto: "Tra alcuni avvocati e alcuni clienti l'ampiezza della scrivania si è ridotta. Permettere questo, soprattutto in ambito penale, è molto pericoloso". Mentre nel 2016 in un'intervista a Linkiesta parlava di come i mafiosi nel Tribunale di Reggio Calabria avessero "il tempo di incontrarsi, parlare, fare affari, trasmettere attraverso gli avvocati messaggi di morte o richieste di mazzette, minacciare i testimoni". Quindi, l'avvocato è per definizione un soggetto sospetto, ambiguo, che si muove nel mondo di mezzo. In realtà è una condizione indispensabile del giusto processo, garante di libertà e giustizia quanto il pubblico ministero. Forse varrebbe la pena scriverlo in Costituzione, come aveva proposto il Consiglio Nazionale Forense con una modifica dell'articolo 111.

In questo caso non si parla di scegliere tra la lotta alla criminalità e le libertà civili come se fossero alternative, bensì di pretendere che la prima avvenga nel rispetto delle seconde, come si addice ad uno stato di diritto. E se a spada tratta si è difesa la tanto sbandierata indipendenza della magistratura lo stesso dovrebbe avvenire con la vituperata controparte.