Il vero Concertone del primo maggio? È a Taranto: se cercate la sinistra andate ad ascoltarla lì

Vi tornano i conti, adesso? Musica come spinta per far passare una lotta, un’idea, una proposta, una polemica. Musica che condivide lo spirito delle battaglie in gioco. Battaglie che, come ci ricorda il comitato, non possono che passare per lo snodo di Taranto: “Se dal punto di vista degli eventi storici dovremmo considerarci sconfitti perché le nostre profezie su questa città si sono avverate (si è rivelato impossibile adeguare gli impianti e fermare la progressiva riduzione dei posti di lavoro), noi sappiamo di aver intrapreso un processo lungo e complesso per far fronte alla crisi globale. Siamo parte di un meccanismo più ampio di prevaricazione e l’Uno Maggio è la riprova che noi non intendiamo lasciarci schiacciare”. Le lotte, oltre ad avere un obiettivo, devono avere un’origine, altrimenti si fa accademia. L’origine, a Taranto, si chiama Ilva, questo è chiaro. E se la storia delle celebri acciaierie è un racconto drammatico sul piano politico, sanitario e sociale, questa stessa storia ha anche, involontariamente e collateralmente, prodotto qualcosa di buono: l’esigenza di una battaglia che abbia radici nella realtà, non solo nelle idee. Perché quando la realtà non morde le idee sono abiti che possono facilmente finire su Vinted, ma se la realtà morde fino a uccidere ecco allora che le idee, di conseguenza, sanguineranno e urleranno. Fino ad attirare un cast come quello che domani, vale la pena ribadirlo, ha scelto di partecipare a titolo gratuito.