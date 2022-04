In Sicilia la Liberazione non c’è mai stata e anzi ha sancito definitivamente uno stato di schiavitù dei siciliani (aiutata, bisogna dirlo, da una profonda fascistitudine dell’anima ancora più marcata di quella dell’ita(g)liano medio, e anche di quello alto, e anche di quello basso). Qui vicino c’è Cassibile, dove nel ‘43 si firmò l’armistizio, mio padre mi ci portava in visita - ci sono ancora le fondamenta della casetta rurale dove si incontrarono Castellano e Bedell Smith (in altre culture, in altre civiltà, la casetta sarebbe stata ristrutturata, vi si sarebbe fatto un piccolo museo, un luogo della memoria) - e l’unica cosa alla quale mi faceva rendere omaggio era la fine della vergognosa persecuzione contro gli ebrei. Era una gita quasi liturgica, come tutte quelle fatte con mio padre, poche parole che in questa maniera acquistavano importanza e svelavano tutto il resto con il silenzio.

Il motto, in Sicilia, non fu ”arrendersi o perire” pronunciato da Pertini, ma il “non si parte ma indietro non si torna”, con il quale i siciliani si rifiutarono di arruolarsi nell’esercito che combatteva per la liberazione (in Sicilia la lotta fu scaricata sulle spalle degli inglesi). Dovrebbero scrivere questo tutti gli scrittori avvoltolati nei velluti metafisici e polverosi dell’aggattopardamento, che ultimamente fa così chic, come se il siciliano aggattopardato fosse un sofisticato flaneur e non l’imbecille attorniato di cineserie quale effettivamente è. La verità è che il “non si parte, ma indietro non si torna” era il motto perfetto per tenere i siciliani in quella assoluta immobilità che conveniva a tutti. Ai repubblichini che fecero passare il motto come un’adesione passiva alla Repubblica di Salò, dimentichi del “ma indietro non si torna” che sanciva la presa di distanza dal nazifascismo, e fu comodo anche agli alleati, che in Sicilia avevano stretto patti d’oro con la mafia, alleanza che non voleva certo siciliani attivi e svegli e indipendenti e consapevoli. Ed ecco che la Liberazione in Italia sancì la passività nei confronti del nazifascismo (e conseguente orgoglio degli attuali fascisti siciliani) e l’alleanza con la mafia (e conseguente orgoglio di appartenenza mafiosa). Ma che minchia dobbiamo festeggiare?