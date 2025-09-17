Kirk, Fedez, il Papa, Sinner... ma cos'è diventata l'informazione, la Settimana enigmistica? Ecco quanto siamo diventati deficienti dentro al quiz globale

Però oggi come oggi funziona, ognuno dice la sua e non sono previsti premi se non, al limite, consenso e like. L’enigma di turno lascerà posto a altri enigmi del giorno, il Sistema si mantiene anche con questi giochini da deficienti. E noi deficienti giochiamo. Io avanzerei l’ipotesi che è stato ucciso da Raimondo Vianello. Certo è una stronzata, ma può generare corticircuiti, qualche like se non (sarebbe il massimo) un invito da Visione Tv, con intervista di Enrica Perrucchietti, o (ma non aspirerei a tanto) con una citazione della ”Alzapalette” (così la nominano sui social) a Ballando con le stelle, il top dei top. Di fondo, resta il malessere per la fogna dell’informazione in cui siamo finiti, e come tutti, più o meno felici, ci grufoliamo dentro alla ricerca della soluzione del quiz del giorno. Quello che è certo è che un uomo è stato ucciso. Il resto, è l’inesauribile dibattito sul nulla, un nulla fatto di teorie strampalate o accurate non importa, l’importante è “esserci”. Poi domani si vedrà, ci lanceremo in un nuovo pettegolezzo mondiale.