Kirk, Fedez, il Papa, Sinner... ma cos'è diventata l'informazione, la Settimana enigmistica? Ecco quanto siamo diventati deficienti dentro al quiz globale

Vi ricordate “La settimana enigmistica”? Certo! Ma è vintage, “roba da boomer”. In realtà era il prototipo dell’Occidente collettivo attuale. Oggi, si continua con quiz a cui rispondere attraverso i giornali, le televisioni, i social. Un passatempo. Certo il mondo è cambiato, ma restano i giochi di società. Sanguinolenti meglio, fanno più effetto. E anche usa e getta. Chi si ricorderà di Charlie Kirk tra una settimana?
Però oggi come oggi funziona, ognuno dice la sua e non sono previsti premi se non, al limite, consenso e like. L’enigma di turno lascerà posto a altri enigmi del giorno, il Sistema si mantiene anche con questi giochini da deficienti. E noi deficienti giochiamo. Io avanzerei l’ipotesi che è stato ucciso da Raimondo Vianello. Certo è una stronzata, ma può generare corticircuiti, qualche like se non (sarebbe il massimo) un invito da Visione Tv, con intervista di Enrica Perrucchietti, o (ma non aspirerei a tanto) con una citazione della ”Alzapalette” (così la nominano sui social) a Ballando con le stelle, il top dei top. Di fondo, resta il malessere per la fogna dell’informazione in cui siamo finiti, e come tutti, più o meno felici, ci grufoliamo dentro alla ricerca della soluzione del quiz del giorno. Quello che è certo è che un uomo è stato ucciso. Il resto, è l’inesauribile dibattito sul nulla, un nulla fatto di teorie strampalate o accurate non importa, l’importante è “esserci”. Poi domani si vedrà, ci lanceremo in un nuovo pettegolezzo mondiale.
Ecco di seguito un'eminente e qualificata disquisizione ad hoc sull'argomento, del rapper Fedez che il 19 e 20 settembre terrà i concerti al Forum di Milano (guarda caso?) per quanto estesa a un quadro più generale: “Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo Essemagazine, quindi prima di iniziare una cosa importante: vaffanculo ad Essemagazine. Ieri una femminista che combatte il revenge porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone. La polizia postale non farà una sega. Qui scatta l’arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 18enne. Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie. Hanno sparato a un antiabortista americano. Oh tranquilli raga il Papa è ancora in vaticano. Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei. L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.