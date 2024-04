L’album di Taylor Swift analizzato dai critici musicali: Venegoni: “Influencer che canta”. Molendini: “Monotona”. Giordano: “Cantautorato 3.0”. Laffranchi: “Contrasta Spotify”. Monina: “Come Vasco”. Dondoni: “Ma in radio...”

Andrea Laffranchi è il critico musicale del Corriere della Sera.

Come consideri l'Antologia di poesie di Taylor Swift?

Io considero la poesia e la musica come due campi separati, e paradossalmente non mi piace l'idea di dare l'appellativo di poeta neanche a De Andrè, o agli altri grandi cantautori. Trovo che siano proprio due forme diverse, perché comunque la musica obbliga la scrittura della parola a determinate soluzioni che magari, se uno fosse libero, semplicemente riscrivere il tempo sarebbe una cosa diversa. Detto questo, trovo che ci sia molto di quello che racconta il titolo. C'è un tormento interiore che esce fuori. Una cosa a cui Taylor Swift ci aveva abbastanza abituato, anche nel passato. Lei è sempre stata una che ha raccontato molto il suo mondo interiore personale, ma in questo caso l'ho trovato ancora più dettagliato. Ci ha portato ancora più dentro al suo racconto personale con queste nuove canzoni.

Sono più introspettive, quindi?

Sì, mi è sembrato così, ma sono anche abbastanza di chiara lettura. Ci ha raccontato tanto di sé, o tanto di quello che lei vuole far sapere di sé. Perchè poi c'è sempre questo aspetto, che non si sa mai se quello che noi vediamo sia la verità, o se sia soltanto quello che uno vuole far apparire. Molto probabilmente, più spesso è la seconda ipotesi a vincere, però dobbiamo prenderla per quello che è.

C'è una maturazione nei testi?

Non c'è proprio uno scarto enorme di maturità, nel senso che ci ho trovato ancora, e forse è una cosa che ormai lei si porta dentro, questo senso di rivincita nei confronti dei suoi ex. Al di là di chi siano, perché non seguo il gossip e non mi interessa, però c'è sempre questa voglia di vendetta. C'è evidentemente qualcosa di non risolto nelle storie con gli ex, visto che c'è ancora la voglia di tirarle fuori.

La famosa Aston Martin.

Esatto, poi lei nelle canzoni mette queste cose che, per chi è dentro al suo mondo, diventano delle easter eggs pazzesche, in cui capisci assolutamente tutto di chi c'è dietro, a quale storia lei si riferisce e così via. Però diciamo che, al di là di questo aspetto ludico, si vede proprio che non le va giù questa cosa delle sue storie d'amore che finiscono male. I suoi non sono tanto dei breakup album, dei dischi che riparano il cuore in caso di rottura, i suoi sono revenge album.

Dal punto di vista musicale c'è stata un'evoluzione?

Ho trovato un equilibrio, un mix tra le cose che lei ha fatto in passato, esclusa la fase country. C'è sia quella fase di minimalismo che va verso il mondo della ballad acustica, ma dall'altra parte c'è una passatina, una pennellata di glitter pop. Da qualche parte mi è sembrato anche di vedere del minimalismo folk country, ma non l'ho trovato un disco eccessivamente sbilanciato in questo senso. Mi sembra che quello sbilanciamento ci sia stato, in passato, in maniera più dritta e più coerente rispetto al progetto attuale. In questo caso ha fatto pop in maniera più diretta. Ha tenuto un equilibrio fra i due mondi.

E dal punto di vista del mercato discografico, siamo nell'epoca dei singoli, cosa sono 31 canzoni?

La cosa che mi colpisce è proprio questa. Al di là della doppia versione dell'album, per cui uno è destinato proprio ai die-hard fans e l'altro diciamo più, tra virgolette, al largo consumo, mi colpisce il fatto che viviamo nell'epoca in cui Daniel Ek, il Ceo di Spotify, dice che un artista non può più pubblicare un disco ogni due o tre anni ma deve dare un continuo, deve creare un continuo engagement con i fan. Questo era un virgolettato di Daniel Ek. Siamo stati abituati a vedere questa come una corsa a pubblicare un singolo dietro l'altro, quasi senza continuità, nel tentativo di capire se quello che usciva era l'ultimo singolo di un vecchio album o il primo di quello nuovo. Quello che mi colpisce è che il personaggio che ha il maggior drive sulla comunicazione mondiale della musica, in questo momento, abbia ancora l'idea, la forza di dire che bisogna fare un album. Lo trovo incredibilmente in controtendenza rispetto a quello che accade normalmente, in cui si punta molto di più sui singoli, in cui l'album arriva dopo che sono uscite già quattro hit. Poi è anche vero che lei c'è, sulla continuità di pubblicazione, perché comunque ha un ritmo di pubblicazione pazzesco, tra dischi di inediti e le Taylor version degli album del passato. Però dall'altro punto di vista lo fa con dei progetti che non sono solo dei singoli e mi colpisce anche il fatto che sia un'artista così importante e determinante, e che questo non venga copiato.

In Italia nessuno la copia?

In Italia non lo vedi un artista di pari livello fare la stessa cosa. Tra l'altro, se ci pensi, non è solo lei a farlo. Guarda Beyoncé: ha fatto un album uscito dopo un solo singolo, non dopo quattro. Se ne è uscita con Texas Hold'em e poi ci ha sparato l'album. Beyoncé fa la stessa cosa di Taylor Swift: pubblica degli album. Quindi mi domando, se le due star della musica mondiale femminile in questo momento fanno delle scelte del genere, perché non ci sia un corrispondente da noi. Mi piacerebbe l'idea di un'artista italiana che interpreti l'album in maniera contemporanea, ma non quel tipo di contemporaneità di cui parla Hoek, limitata a tre singoli poi l'album, giusto per dire che l'ho fatto, che sembra quasi un'esigenza personale.

Bisogna anche avere qualcosa da dire magari.

Sì, certo, è fondamentale

Abbiamo anche artisti che si ritirano dopo una brevissima carriera.

E quello è un tema è un tema pazzesco che è legato alla stessa cosa, è legato sempre a quel feed the beast, cioè il problema è che se poi non riesci a tenere sotto controllo la bestia, la bestia ti mangia. Questa pressione psicologica è qualcosa di inedito, perché è vero che gli artisti sono sempre stati giudicati anche in base ai numeri che facevano, però una volta il lag temporale tra l'uscita di un disco, la vendita e la conoscenza dell'artista dei dati reali, era totalmente diverso. Magari l'artista non li sapeva neanche i dati, perché giustamente veniva anche in un certo modo protetto da chi gli stava attorno. Se stai andando malissimo, cerco di non farti andare in depressione, magari dicendoti sì, non siamo andati bene come l'altra volta, ma non ti preoccupare. La cosa di Spotify for artists, invece, è pazzesca. Alfa, per esempio, mi ha raccontato che lui ha disinstallato tutti i tool che analizzano le metriche della sua musica, perché dice che se no ci vai sotto, e dici caz*o oggi ho fatto sette di meno e quella roba lì poi piano piano ti porta via la testa.

Sì crea un'ansia pazzesca.

Sì, perché poi secondo me il tema della realizzazione sul lavoro è un centrale per tutti noi. Però secondo me l'artista fa più fatica a mettere un filtro tra un successo professionale e un senso di fallimento personale, proprio perché l'artista è quello che fa. Tutti siamo quello che facciamo, ma l'artista lo è ancora di più.

L'artista si espone in prima persona nel suo aspetto più intimo. La sua produzione è il suo intimo.

Esatto, quindi se tu vieni giudicato male, se i risultati non arrivano, senti che il tuo intimo non funziona, ti senti un fallito. Poi è chiaro che chiunque di noi se va male sul lavoro non è contento, però non c'è nessun tipo di filtro, rispetto a noi persone normali.