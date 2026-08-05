Laura Pausini è satanista e inneggia al diavolo nelle canzoni? Ecco perché online si parla di questa assurda teoria

Amici di MOW. Sostenitori e detrattori: siamo tornati con l’evergreen. E stavolta il protagonista di questo spaccato di surrealtà non è Gianni Morandi con le sue pseudo abitudini alimentari, ma la romagnola più famosa del mondo: no, non la piadina. Ma Laura Pausini. Stavolta siamo ben lontani da quella cultura “culinaria” promossa involontariamente dalla figura di Gianni nazionale, ma ci addentriamo in un campo più sofisticato: quello esoterico.

Partiamo da “Marco se n’è andato e non ritorna più”. La intro della musica italiana più cantata di tutti i tempi; seconda, forse, solo a Nel blu dipinto di blu. Come può un tale successo discografico trasformarsi d’improvviso in una minaccia satanista? Può. Ma dov’è andato Marco che non ritorna più? Qual è il viaggio di sola andata che conosciamo tutti ma che nessuno di noi ha ancora fatto? E chi glielo ha spedito? Chi lo ha sacrificato?

Veniamo al fatto: Laura Pausini prende parte alla cerimonia d’apertura dei mondiali di calcio 2026, in America e, mentre si appresta a duettare con Robbie Williams e Nicole Scherzinger sulle note di Desire, viene svelato l’arcano. Altro che Strani amori, Come se non fosse stato mai amore, Un’emergenza d’amore e tutte le declinazioni di “amore” che vi vengono in mente che decantate da Laura servivano solo a confonderci. Per “gli ingegneri” del web, infatti, per la Pausini il vero unico grande amore è Belzebù. E in effetti tutto torna. Nella versione di Desire era presente una frase incontrovertibile che lei stessa ha intonato: “Se arriva il diavolo, lo faremo cantare”. Da qui le teorie sul web sul presunto satanismo della Pausini: outfit da strega, aste di microfoni a forma di croci invertite ed espressioni facciali diaboliche. Allora Pausini replica alle accuse: “La canzone dice che desideriamo che l’amore vinca sull’odio. L’odio, in alcune parti del brano, è rappresentato figurativamente dal Diavolo, perché il Diavolo è odio, non è amore, non è luce, non è pace, non è nulla di tutto questo”. Segue poi parafrasi: “La canzone dice: ‘Quando il Diavolo ci guarderà, avremo il coraggio’. Il coraggio di essere persone forti e di lottare contro tutto questo, cioè contro l’odio”.