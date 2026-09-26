Ma avete capito cosa ha fatto Gino Paoli in “Quando ti rivedrò”? Ha fatto suonare la voce di Ornella Vanoni alla tromba di Paolo Fresu. Il risultato è un ultimo appuntamento senza fine

Dimenticate i flirt a favore di camera, le relazioni raccontate dai caroselli Instagram con adv più o meno celate. Chiudete gli occhi: siamo in un altro tempo, antico e puro, in bianco e nero o anche solo ingiallito, per le strade c’è molta gente e molto rumore, ma che non infastidice; al mare c’è silenzio, nessuno ha paura di sentire, nessuno parla di guerra. Tutti, chi in un modo, chi nell’altro, parlano d’amore.

Ed è proprio in questo tempo, non di certo nel 2026, che la storia d’amore di Gino Paoli e Ornella Vanoni viene suggellata da una poesia in musica che porta il nome di Quando ti rivedrò. Doveva essere il duetto definitivo per celebrare sessant’anni di sesso, quattrini e spari al cuore. Lei è morta tre giorni prima di entrare in studio. Lui non ha cercato una sostituta: ha chiamato Paolo Fresu e gli ha chiesto di far suonare alla sua tromba la voce di Ornella. Cronaca di un’ossessione finita in poesia, perché non può che essere questo l’epilogo dell’ossessione nei grandi artisti.

Per capire perché un pezzo di carta e quattro battute di tromba oggi valgano più di mille coccodrilli commossi da dedicare all’uno o all’altra, bisogna fare un passo indietro fino al 1960. Milano, Galleria del Corso, interno degli studi della Ricordi.

Da una parte c’è Ornella Vanoni. Ha ventisei anni, è la ragazza bene della Milano che conta, figlia di un industriale farmaceutico, chic fino al midollo, già consacrata come “la cantante della mala” dal Piccolo Teatro di Giorgio Strehler (con cui ha appena chiuso una relazione titanica e devastante). Dall’altra c’è Gino Paoli, anche lui di anni ne ha ventisei, ma è genovese e squattrinato, ha gli abiti scuciti e una barba rada malconcia, sul viso un paio di occhiali da vista spessi che gli coprono metà faccia. Ornella lo guarda, si gira verso i discografici e liquida il tutto con il suo celebre sarcasmo: “Ma chi è questo? A me non piace per niente, sembra un gatto cieco”. Ogni affermazione di Ornella è sua, tanto che quando la leggi senti la sua voce che ne trascina le parole, tanto che potresti anche non saperlo che è sua: lo senti.

Poi il gatto cieco si mette al pianoforte e comincia a suonare. Lì comincia la stagione del fuoco. Tra i due non nasce un’infatuazione moderata, ma un incendio. Come potrebbe non essere altrimenti quando si parla di due anime tanto voraci e incandescenti? Un incastro di opposti che “terremota” la musica italiana di quegli anni. Paoli scrive per lei canzoni che diventano pietre miliari della nostra storia musicale: Senza fine nasce esattamente lì, osservando le mani enormi e affusolate di Ornella, quel loro modo di muoversi elegante e inquieto.