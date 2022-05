Malena è “Pura”, la bio ufficiale che consiglia: “Non rinunciare alla gioia di una vita sessuale soddisfacente”

Partiamo da un divertente siparietto televisivo al femminile, in onda domenica sera durante il talk-show Zona Bianca, su Rete 4: "Ma nel caso specifico di... mi ricordi il tuo nome?" è stata una domanda in studio alla nota pornostar e volto tv, Malena, durante l'ultimo blocco "hot" del programma, che ha illustrato i recenti e più noti casi di: professioniste dell'intrattenimento per adulti, candidate nella vita Politica italiana.



Durante la puntata gli ospiti hanno dibattutto sulla mancata candidatura di Doha Zaghi, mistress per masochisti rifiutata da Carlo Calenda a Como, nonché circa la campana Priscilla Salerno, che durante le scorse amministrative dell'autunno 2021 è stata duramente ostracizzata dall'Udc locale e da FI, non potendo quindi candidarsi al consiglio comunale di Salerno.



L'affermazione su Malena è stata subito corretta da un duo d'eccezione: il conduttore, Giuseppe Brindisi, che ha sottolineato: "Sei l'unica in Italia che non conosce Malena!" e da un superlativo Roberto Poletti, che si è anche prolissato, con il proprio caratteristico accento lumbard, in un emotivo e sentito elogio, circa le doti personali, non quelle sui set xxx professionali, del conturbante astro italiano del cinema per adulti: la Malena nazionale.