Mara Maionchi distrugge Sal Da Vinci: “Per sempre sì? Che due coglio*i!”

Mara Maionchi non le manda a dire. La storica produttrice discografica, talent scout di leggende come Jovanotti, Zucchero e Tiziano Ferro, ha commentato senza filtri la canzone "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, il brano con cui il cantante partenopeo ha vinto il Festival di Sanremo 2025 e ha poi rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest. L'occasione è stata un'ospitata al De Core Podcast, dove Maionchi ha analizzato il pezzo con la sua consueta schiettezza, alternando elogi alla forma e stroncature al contenuto. Sul trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo, Maionchi è stata tutto sommato d'accordo con il verdetto del pubblico, anche per motivi di contorno: "Anche io pensavo che avrebbe vinto Sanremo, era l'unica cosa precisa. Mi è piaciuto, e poi voglio dire non è che ci fossero i Beatles eh.” Il giudizio sulla canzone, però, viene fuori poco dopo, quando a distanza di qualche secondo Maionchi, incapace di trattenersi, chiosa così: “Per sempre sì… due cogli**i!” E precisa: “Sai io non amo la canzone tradizionale. Cioè, a Napoli hanno fatto delle robe meravigliose. Sal Da Vinci ha fatto una canzone tradizionale, a Sanremo c'erano delle cose carine, non sufficienti. E ha vinto.” Una nota se la concede anche per quanto riguarda l’ultimo Eurovision: “C'è della roba di mia zia, non è così moderno. Sal Da Vinci è un po' il canto all’italiana.” Full stop.