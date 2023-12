Martina Strazzer, il talento di fatturare polvere di stelle può definirsi genialità?

È un’influencer, ha ventitré anni. E nel giro di quattro anni diventa un’imprenditrice, scivolando da TikTok a investimenti degni di quotazioni da far salire in borsa come il gong di una pentolaccia. Vende gioielli. Ha cominciato a diciannove anni. Con 300 euro, regalino dei nonni, ne commissiona uno. Il primo. Il numero zero. Poi non si sa come esplodono i prodigi. Fuochi d’artificio a consumo dei prescelti. Finisce su TikTok e le vendite impennano. Sembrano certe storie americane, loro gli americani hanno questa fissazione, di mostrare i muscoli, più o meno in ogni vicenda. Il cosiddetto american dream forse nasconde una questione di egolatria, più che di opportunità. Martina Strazzer pensa al nome del brand, ecco l’esotismo funzionale e pragmatico che torna puntuale, è il suo secondo nome: Amabile.

Gioielli che vende avvalendosi di competenze diversificate, quaranta dipendenti, uffici e magazzini tirati su con la velocità del prodigio che perfora la normalità in fondo di una vita. E c’è da sgranare gli occhi quando succede in una città di provincia, o della Bassa, in cui tutto par dover accadere, fuorché qualcosa. Ma è edificante saper che una studentessa in biotecnologia tenti il grande salto, con un cervello che progetti semplicemente oltre un paio di babbucce decorate di strass. Quindi ci sono influencer e influencer, non è tutto zigomi e labbra perfezionate con fillers, al di là della poetica dell’acido ialuronico, la risposta estetica al quesito svuotante. La risposta alla domanda “chi siamo” con mini iniezioni di vanità turgide può cedere il passo a tentativi ragionati su altre sponde.

Lasci il chirurgo estetico per rivolgerti a trattati di economia. E sei già il content creator di frontiera. Interessante.