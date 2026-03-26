Meghan e Harry, trovatevi un lavoro: è in arrivo un'altra serie flop su Netflix. I due reucci ci interessano solo quando sparlano dei Windsor (e i prossimi sono Brooklyn Beckham e moglie)

Ci risiamo. Ai duchi di Sussex è ripartita la voglia di rifilare un qualche titolo a Netflix, e stavolta anziché la loro vita, sarà una serie sul polo. L'accoppiata Harry&Meghan infatti, starebbe producendo un'altra serie che nessuno vedrà arrivare: così dopo averli visti nelle lunga storia d'amore, dopo Meghan Markle in versione casalinga tutta cucina e giardinaggio per ben due stagioni, eccoli pronti a rispuntare sulla grande N rossa.

Per la piattaforma si preannuncia l'arrivo di un titolo gustosissimo, a dir poco: una serie drammatica sul polo, lo sport che tanto piace alla casa reale. Dopo aver prodotto la docuserie Polo nel 2024, ora i due provano la strada del drama, seguendo proprio quella traccia. Cioè un racconto di fiction che ruoterà attorno a due squadre rivali e alle loro famiglie, con rivalità e intrecci amorosi annessi; per riuscirci, hanno affidato la sceneggiatura a Francisca X. Hu, nota per la serie Teacup su Peacock e si sono fatti affiancare alla produzione esecutiva da Josh Schwartz (The OC, Gossip Girl, Chuck) e Stephanie Savage di Fake Empire. Un team di tutto rispetto, nella speranza che finalmente il pubblico si accorga della loro presenza.