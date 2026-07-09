“Michele Mari ha infranto la barriera amichettistica”. Lo scrittore Fulvio Abbate esulta per il Premio Strega: “Su di lui il marchio d’infamia dell’Inquisizione queer e della confraternita di Michela Murgia, tra figli d’anima e femministe con la schwa”

Parafrasando le parole incise con assolutezza assertiva sulla tomba di Leonardo Sciascia, laggiù a Racalmuto, nella luce abbacinante del sertão siciliano - “Ce ne ricorderemo di questo pianeta” – nel nostro caso possiamo altrettanto aggiungere che dell'edizione, l’ottantesima, cifra tonda e cerimoniale, del Premio Strega rimarrà memoria non meno paradigmatica. È dunque il caso di avviare il nostro racconto con ordine minuzioso da carta millimetrata: non il Ninfeo di Villa Giulia, domicilio etrusco, dove storicamente si è sempre svolta la serata conclusiva, semmai, quest’anno, misteri dell’opportunità scenografica, la ben più monumentale piazza del Campidoglio, dove la copia della statua di equestre bronzo di Marco Aurelio, appare presto oscurata dalla torretta issata per consentire all’esterna Rai di rendere in diretta lo spoglio e infine la proclamazione dell’atteso vincitore di una tribolatissima gara. Il vincitore, a dispetto di tutto, e soprattutto della confraternita della beata Michela Murgia martire, lì per l’occasione rappresentata da Teresa Ciabatti, è “I convitati di pietra” di Michele Mari, pubblicato da Einaudi.

Un risultato per nulla scontato nonostante i pronostici, preceduto da una coda di polemiche al limite dell’Indice, della garrota destinato ai reprobi. Il suo romanzo, se non proprio la persona Mari, infatti, sulle pagine social dove ininterrottamente da settimane viene appunto onorata la Quaresima murgiana, raccoglie ancora adesso ogni forma di disappunto, se non stigma, e ancora anatemi che sarà davvero il caso più avanti di restituire così come sono apparsi sulle pagine interessate all’argomento, sebbene voluttuario, come accade a ogni tema che interessi l’ambito letterario, questione del tutto secondaria in un paese di orgogliosi non-lettori. Singolare e rassicurante che un autore che ami rispondere unicamente a sé stesso per indole e postura, oltre la qualità della sua scrittura, Michele Mari sia comunque riuscito a infrangere la barriera amichettistica issata da chi avrebbe voluto invece per lui nient’altro che l’oblio, forse anche accompagnato dal marchio d'infamia di una ritrovata Inquisizione queer biancovestita.