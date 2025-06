MORTE DI MARGE SIMPSON? La verità sull’episodio che ha sconvolto i fan: ecco cosa torna e cosa no

La sequenza in questione chiaramente ha scatenato il delirio social: in molti hanno creduto che si trattasse dell’uscita definitiva di Marge dalla serie. Vederla su una nuvola va detto, fa strano e prende male. In poco tempo si sono moltiplicati messaggi di cordoglio, teorie assurde, e persino proteste da parte di fan storici convinti che lo show avesse deciso di dire addio a uno dei suoi personaggi più iconici. Ma la realtà, come spesso accade in questi casi, è un’altra. Marge pare che non sia davvero morta nella timeline “ufficiale” della serie. La scena sembra più una proiezione futuristica, un espediente narrativo usato dagli autori per esplorare i legami familiari e immaginare come potrebbe evolvere il rapporto tra Bart, Lisa e Homer nel tempo, nel futuro. Non si tratta quindi di una svolta permanente né di un addio vero e proprio. Lei in cielo che scherza con Ringo Starr, una proiezione surreale che però non dovrebbe spaventare lo spettatore. È solo un altro modo per raccontare i personaggi e immaginare il loro futuro, che non è oggi.