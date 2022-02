Per comprendere Carlo Calenda non è necessario, di più, sarebbe inutile, dissennato, nocivo, affidarsi agli strumenti ordinari della valutazione politica “professionale”. Molto meglio tirar fuori dal cruscotto dell’auto il fascicolo “Tuttocittà”, lo stradario offerto insieme alle “Pagine Bianche” del telefono. Far planare subito lo sguardo sulle tavole dei singoli quartieri metropolitani. Nel suo caso, dopo aver fatto attenzione alla camicia bianca, la cravatta “tricot” e l’eventuale polo blu, chiunque in possesso di comprensione mondana andrebbe a cercare la tavola numero 28. Che inquadra il quartiere dei Parioli, altura, altana, monti omonimi dove, dal tempo del Littorio, risiedono i migliori pezzi unici di borghesia dell’Urbe. Vi ebbero già casa, non meno lucente, tra gli altri, il principe Antonio de Curtis e Galeazzo Ciano, ma anche, sia detto per inciso e completezza da showroom ulteriore di piazza Euclide, Eleonora Giorgi, Massimo Troisi e Ettore Scola.

In verità, anche la tavola numero 21 potrebbe fare al caso nostro. Il “quartiere Trieste”, a sua volta non meno occupato da professionisti, notai, primari, generali di brigata o divisione, presidenti di Bankitalia, senza poi omettere di menzionare le cliniche “con prenotazione obbligatoria”, tra Villa Ada, la parrocchia di San Saturnino, il “Piper Club” che ebbe come proprie residenti stelle Patty Pravo e Mario Schifano e addirittura l’edilizia fiabesca, tra D’Annunzio e Pitigrilli, delle case Coppedè di piazza Mincio. Insomma, la Roma che mai dimentica di portar con sé l’ombrello di marca, non certo acquistato dai bengalesi giunti in strada al primo sentore di pioggia.

Il punto di vista migliore per comprendere Calenda pensiamo debba essere dall’alto. Tra “veleggiatore” e “aliante”. Come se ci trovassimo, stregati, dentro un ellepì di Claudio Baglioni.