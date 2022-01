Quel conflitto unilaterale – Del resto non deve essere stato un caso che tanta esibizione di logorrea sia avvenuta in presenza del capo dello Stato in scadenza. Perché stando alle cronache dei retroscenisti (animatori di un filone giornalistico ormai prossimo al realismo magico per retorica e contenuti) fra i due è stato in corso fino all'ultimo un conflitto sotterraneo. O per meglio dire, tale conflitto sarebbe stato alimentato dalla presidente del Senato in via del tutto unilaterale. Perché se mai qualcuno dovesse avvisare Mattarella della situazione, questi reagirebbe ponendo l'interrogativo in formula sicula: “Ma veru ci l'havi cu mia?”. Questione di avere una visione del mondo tutta propria. E in quella visione del mondo costruita da Alberti Casellati il capo dello Stato l'avrebbe in antipatia. Ciò che da parte di lei comporta un ricambiare, in obbedienza a un elementare nesso causa-effetto. Il problema è che, dato l'effetto (l'antipatia di ritorno da parte di Alberti Casellati, con dispettucci annessi come le logorree di fine anno), mancherebbe la causa (ossia, l'antipatia in andata da parte di Mattarella). E in questo avvitamento di effetti privi di cause e di rappresentazioni autistiche della realtà si alimenta una catena degli equivoci dagli effetti grotteschi.

Per esempio, la vicenda delle vacanze estive spese presso la foresteria dell'Aeronautica Militare di Alghero, riferita in un articolo del Foglio firmato da Salvatore Merlo. Succede che la presidente del Senato disponga di passare lì le ferie, ma che poi il capo dello Stato faccia altrettanto. E dunque piano ferie saltato o comunque da riscrivere, e guai a dirle “ubi maior” ché l'incazzosità dell'Alfa-femmina rischia di andare fuori binario. Sia come sia, a quel punto Alberti Casellati si convince che Mattarella abbia organizzato le vacanze da quelle parti e in quel periodo per il solo gusto di rovinarle i programmi agostani. Una visione delle cose in cui le prime due cariche dello Stato si scambiano dispetti da Asilo Mariuccia. Il fatto è che lei ci crede e si comporta di conseguenza. Facendo della competizione con Mattarella una questione di pratica quotidiana che arriva a toccare espressioni radicali. Come per esempio la gara di velocità con autoscontro che si verifica fra le rispettive scorte. Accade a settembre 2020 quando i due presidenti si recano a Vo' Euganeo (dunque in casa Alberti Casellati) per un'iniziativa pubblica. Il protocollo prevede che, in uno dei luoghi simbolo della tragedia da Covid, Mattarella debba entrare in scena per ultimo, preceduto dalla presidente del Senato. Che però viaggia in ritardo e perciò frusta la sua scorta come farebbe un fantino un po' troppo su di giri. C'è da sorpassare, non è ammessa alternativa. Sicché va a finire che in prossimità del traguardo un'auto della scorta-Alberti Casellati speroni un'auto della scorta-Mattarella. E a fare le spese di quella contesa fra berline blindate è un povero pensionato, che viaggia in corsia opposta su una Panda e per evitare la vettura in fase di sorpasso è costretto a gettarsi fuori strada. Per fortuna l'uomo, a parte lo spavento, non riporta conseguenze dall'incidente. E forse è soltanto la tragedia sfiorata a evitare che fra i membri delle due scorte parta una scazzottata generale da Spaghetti Western, che in fondo sarebbe stata il degno suggello di cotanta sequenza. Coi due presidenti a guardarsela fuori dal mischione, uno dei due stranito più che mai e l'altra convinta fosse soltanto l'ennesimo episodio di una guerra personale.