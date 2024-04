Netflix, Il Fabbricante di Lacrime è già la commedia (involontaria) dell'anno

Prima di tutto, il dramma. Invitiamo a osservare un minuto di silenzio: dal 4 aprile scorso, milioni di abbonati Netflix in 180 Paesi nel mondo potranno vedere 'sto Fabbricante di Lacrime, per fortuna immaginiamo doppiato, pensando che questo sia, hic et nunc, il cinema italiano. Cinema italiano che non godrà di ottima salute, ma manco a fa' così però. Come si direbbe a Roma. L'alternativa è l'osannatissimo C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi in cui, a prescindere dall'opinione nel merito, all'estero ci vedranno proprio come ci immaginano: in bianco e nero, fermi al Dopoguerra, col problema di riuscire a coniugare pranzo e cena in una società sessista, bigotta da morire e retrogada allo sfinimento. Bene. Per fortuna, però, c'è il fantasy, genere già brutalizzato da letali esperimenti Netflix passati come la mefitica serie Luna Nera, iper celebrata all'uscita in quanto "interamente fatta da femmine" e spernacchiata come meritava appena si è visto di quale specifico tipo di sciagura si trattasse. Nello stesso (in)glorioso campionato gioca oggi 'sto Fabbricante di Lacrime. Bando agli indugi, scandagliamolo nel dettaglio.

La trama è pretestuosa e oltre ogni intellegibilità. Di più, già scrivere "la trama è" risulta a tutti gli effetti atto coraggiosissimo, un complimento immeritato. Perché qui la trama, per prima cosa, non è. Mai. I protagonisti sarebbero due adolescenti cresciuti in un orfanotrofio, il crudele "Grave" (Greiv) di Pescara, presieduto dalla spietata sciura Margaret (perché Margherita faceva troppo provincia, ovvio). Rigel e Nica, questi i loro nomi, tengono traumi, hanno subito angherie nell'infanzia ma finalmente, a due settimane dal compimento della maggiore età, vengono adottati da una famiglia amorevole, i Milligan di Pescara. Il problema è che s'amano, come Eva e Marco de I Cesaroni, però in versione emo-dark. Lui, perennemente ombroso senza motivo come afflitto da costanti ragadi, è interpretato dall'ex Amico di Maria Biondo che, purtroppo, "recita" senza autotune. Le battute che gli tocca dire, comunque, sono talmente assurde che la sua scarsa propensione all'arte attoriale diviene il minore dei mali. "Non toccarmi con questa casualità... Maaaaaaihhhhhh!" è una delle uscite più ridicole dell'intero copione. Cosa significa? Boh. Però dà la sponda per analizzare un altro aspetto croccantissimo di questa tragedia: tutti parlano in serpentese.