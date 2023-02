Ode a Luisa Ranieri, talmente donna che fa sembrare “fimmina” anche Montalbano

Santa Luisa Ranieri, protettrice di vicequestori e commissari, a te, pieni di speranza e fede rivolgiamo una prece: risparmiaci il pistolotto sulle donne, per le donne, con le donne, sperse in questo mondo difficile e attoriale e professionale. Sei in veste di ospite per le fiction Rai, e la fiction Rai in questione, “Le indagini di Lolita Lobosco”, è una serie con le donne per le donne sulle donne nel difficile mondo delle indagini di polizia dove i maschi guardano la donna prima del vicequestore e questo non è bello. In una intervista di poco tempo fa, pubblicata da “Oggi”, hai detto che dopo esserti ritrovata con le donne per le donne sulle donne moglie di Luca Zingaretti e cognata di Nicola Zingaretti, “sono stata tre anni senza lavorare, non vorrei sia una caso”, e neanche questo è affatto bello anche se dall’intervista non si capisce bene se siano stati tuo marito e tuo cognato a non farti lavorare per farti fare il bucato (ma non mi pare, Lolita Lobosco è prodotto da tuo marito e tutti i fondi statali che c’erano da prendere in Puglia, la fiction, li ha giustamente presi) o se invece ci sia qualcuno, da qualche parte, nascosto nell’ombra, che ti ha tramato contro del tipo: “Quella è la moglie dello Zingaretti-Commissario Montalbano e cognata di Nicola Zingaretti – Governatore del Lazio, non facciamola lavorare”. Te lo dico perché con le donne, sulle donne, per le donne, anche una mia conoscente, moglie di un carrozziere e cognata di uno spietratore ha avuto gli stessi, ma proprio uguali, problemi che hai avuto tu.