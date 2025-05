Ok, ma avete visto gli OROLOGI PAZZESCHI delle star sul red carpet del Festival di Cannes? Da Quentin Tarantino con Chopard, il Rolex Day-Date di Tom Cruise e… Ecco i modelli (e i prezzi?)

Sul red carpet più paparazzato del mondo, durante la settimana più attesa dell’anno (quantomeno per quelli che si nutrono di cinema ma anche di showbiz), c’è tanto da osservare. Così tanto che spesso a volentieri si finisce per commentare (e far polemica) più sui look che attraversano il red carpet che sui film in concorso. Ebbene, era impossibile non menzionare gli accessori di alcune celeb. O meglio, i loro orologi, che in questi giorni catturano l’attenzione dei fotografi e degli spettatori via social. Come da tradizione, molte star optano per look sobri impreziositi da orologi di alta gamma. Già durante la cerimonia d’apertura del Festival, Quentin Tarantino (che ha giustamente seminato il panico per battezzare al meglio la rassegna) è stato immortalato con la sua compagna Daniella con indosso uno strabiliante Chopard L.U.C XPS in platino. Pare si tratti di un modello ultrapiatto da 40 mm, con movimento automatico e finiture di alta orologeri. E secondo The hour maker “sarebbe uno dei 10 esemplari mai realizzati”. Oltre alle scelte in fatto di stile del regista di C'era una volta a Hollywood, anche Tramell Tillman si è fatto notare, attore famoso per il suo ruolo in Severance, avrebbe scelto per il red carpet un Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon in oro rosa. Un orologio tutto fuorché semplice o scontato. Presenta due quadranti: uno classico con tourbillon e l'altro con un design più audace e scheletrato. Il prezzo di questo modello? Edizione limitata leggiamo, dunque chissà. Di certo parecchio. E a proposito di selezioni esclusive, bisogna fare il nome dell'attore Greg Tarzan Davis, apparso sotto i riflettori con al polso un modello in edizione limitata di L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen. Per The hour makers: “Realizzato in soli 88 esemplari, questo straordinario segnatempo da 40 mm presenta una cassa ultrapiatta in oro rosa etico 18 carati e un quadrante realizzato a mano in Giappone con la secolare tecnica della lacca Urushi”.