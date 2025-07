Ok, ma che caz*o è thePeriod, la testata giornalistica che punta a sostituire Freeda nel cuore delle femministe? Informativa, polemica e arrabbiata, come la sua creatrice Corinna De Cesare…

Tutto questo lo ha capito benissimo invece thePeriod, che aspettava al varco la fine del femminismo prêt-à-porter. Nato nel 2019, si tratta del progetto fondato dalla giornalista Corinna De Cesare. Dettaglio questo non da poco: la De Cesare infatti, in quanto appunto giornalista, ha dato alla sua creatura un taglio informativo, polemico e arrabbiato all'occorrenza. Fondato come newsletter dal 2019, dal 2024 è una start up media che include podcast e la pubblicazione di un libro. L'obiettivo è quello di analizzare società, attualità, cultura e tutto l'analizzabile, da un punto di vista femminista. thePeriod si mette il coltello tra i denti e prova a guadare le sabbie mobili su cui si è impigliata Freeda: i contenuti social sono gratis, ma produrli è un lavoro. C'è la pubblicità, ma i follower la giustificano solo quando è di brand etici: solo che i brand etici spesso non hanno i soldi, e quelli con i soldi spesso non sono etici. Se Freeda chiude, scrivono a thePeriod, pure qua non è mica questo Carnevale di Rio: loro non sono mica “una multimilionaria piattaforma fucsia con le risorse di maschi ricchi che fa empowering per vendere pubblicità”. A differenza di Freeda, rispetto a cui si posiziona in opposizione, thePeriod ha colto il bisogno di andare più in profondità sui temi: meno follower, ma più fidelizzati. I numeri del resto, sono ben diversi: 1,7milioni di follower per Freeda su Instagram, 130mila per thePeriod. Il progetto di Corinna De Cesare si sostiene per gran parte con le consulenze, ma anche con l'abbonamento alla newsletter, perciò anche l'appello alla sottoscrizione chiama in causa Freeda: “Aiutaci a non diventare un Frankestein delle lotte comode e delle posizioni inoffensive al servizio di pubblicità e aziende!” Seguire Freeda, scrivono, “era come raccogliere femminismo in pillole, coriandoli dai colori vibranti, una pioggia di biglietti stile Baci Perugina con sopra messaggi tanto ben pettinati quanto poco incendiari”. Perché, sfottono, “era chiaro che messaggi tipo 'sei libera di tenerti i peli, ma se vuoi depilarti compra questo rasoio' non avrebbero cambiato le sorti delle donna di questo Paese”. Paese che in questi ultimi anni è molto cambiato, più arrabbiato e disilluso che mai: non rimodellare la propria comunicazione, i suoi messaggi, è stato l'errore di Freeda. Adesso che però lo spazio è rimasto vuoto, ora che “il più grande esperimento pubblicitario del decennio ha gettato la spugna”, il momento è propizio per thePeriod. È l'evoluzione del femminismo via social? Di certo è l'evoluzione dell'attivismo via social: quando i follower diventano più consapevoli, la nuova moneta è la credibilità.