Pacca sul sedere del tifoso all’inviata? Alla fine gli schiaffoni li prende il conduttore. Ed è pazzesco

Il colpevole, o meglio l’agnello da sacrificare sull’altare del perbenismo e dei trending topic di Twitter, è diventato Giorgio Micheletti, il conduttore. Infatti, durante quei concitati minuti di diretta ha prima detto alla giornalista “non te la prendere” e poi “si cresce anche attraverso queste esperienze”. Frasi da condannare, inappropriate. Poi provate a sistemare da un “qualche sano schiaffone che se fossero dati da piccoli li avrebbero fatti crescere meglio”, che in molti neanche hanno sentito perchè sia mai si guardi il video per esteso. Ma la diretta è così. Ti prende, ti butta in un vortice impazzito e se non sei aggrappato bene vai giù.

Succede anche chi la televisione la fa da 45 anni. A volte cadi e ti rialzi, altre volte finisci nel tritacarne che non smette mai di girare a suon di offese e illazioni, come se tutti ti conoscessero, e poco importa se ti scusi riconoscendo i tuoi errori. Perchè ci saranno le nuove madri e i nuovi padri del giornalismo, pronti a sacrificarti facendo così passare in secondo piano il vero colpevole. Da chiedersi resta se hanno mai affrontato una diretta. Sono momenti concitati, frenetici. Sia per chi è in studio, sia per chi è in esterna e deve “fare risultato”.