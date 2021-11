Anche Paola Ferrari si è unita ai tanti che in queste ore hanno espresso indignazione per il gesto avvenuto ai danni della collega Greta Beccaglia. La 27enne, giornalista di Toscana Tv, è stata molestata in diretta tv. Allo stadio Castellani per Empoli-Fiorentina, è andata ad aspettare sotto la curva Sud i tifosi ospiti che uscivano, delusi dopo il 2-1 subìto in rimonta, quando da dietro un uomo si è avvicinato e ha allungato le mani su di lei, per poi dileguarsi. La storica conduttrice della Rai ha condiviso un post sui social per parlare della vicenda: “Succede da sempre e finalmente qualcuno si indigna. Quante volte abbiamo dovuto tacere per non perdere il nostro lavoro! Ipocrisia e misoginia sono presenti anche oggi. Striscianti, vigliacchi e umilianti. Proprio dove non te lo aspetti. Scopriamo ora che le inviate fra i tifosi sono a rischio molestie! Accade da sempre e magari la volta dopo mandavano un uomo”.