Pechino Express 2025, le pagelle: Nathalie Guetta versione iena e Vito santo subito (2), Dolcenera malfidata (4), Jury Chechi e Antonio Rossi regalano gioie (8) mentre le Sorelle Samanta e Debora Togni…

Atlantiche 5

Per la prima volta salgono sul podio, conquistando il secondo posto. Eppure, resta ancora un mistero chi siano davvero queste due ragazze, quale sia la loro personalità, cosa le muova. A parte, naturalmente, il loro stupore nel scoprire che, in Asia, il loro fascino non colpisce quanto speravano. Tratti distintivi fino ad ora: una si lamenta, l'altra ha un trucco sempre impeccabile. Un po' pochino, per due concorrenti arrivate a metà viaggio: 5 solo perché se sono arrivate seconde, qualcosa devono pur aver fatto. Ma dopo quattro puntate, non è ammissibile essere ancora dei personaggi in cerca d'autore.

Cineasti 2

Nathalie Guetta ha sempre giovato del suo personaggio in Don Matteo, con cui il pubblico l'ha identificata per anni: la perpetua Natalina, parlata incomprensibile e cuore grande. Adesso si scopre che la parlata incomprensibile è la stessa, ma Nathalie Guetta sembra una iena durante il gioco: insulta, tratta tutti come sottoposti, non ha problemi a scaricare i compagni per poi riavvicinarsi quando ne ha bisogno. In un momento di ira prende a cappellate, nel senso che proprio inizia a picchiarlo col suo cappello, il povero Vito, reo di averle tenuto testa. Telefono in mano, cazzia chi le stava dando un passaggio perché “devono capire” che le stavano facendo perdere tempo. Per un lungo, interminabile momento, s'è visto pure l'altro traduttore digitare: invece di tirare fuori l'equivalente thailandese di “ma una fetta di c**o no?”, ne è uscita una garbatissima rassicurazione sul fatto che lei e Vito sarebbero stati lasciati vicino alla destinazione. Nathalie e Natalina, dicevamo: Don Matteo ha creato il personaggio televisivo, Pechino Express di quel personaggio è la criptonite. Vito in compenso è già in odore di santità: il caratteraccio di lei lo offusca, ma noi sappiamo. Chi dimentica è complice.

Complici 4

La cantata fuori contesto di Dolcenera, un qualche alterco con una delle coppie, una mezza discussione tra di loro: le dinamiche dei Complici sono sempre le stesse. Accusano i Medagliati di avergli soffiato il passaggio insieme alle Sorelle, ribattezzandoli le badanti e gli anziani. Dolcenera malfidata: insinua che Berruti si lamenta ma poi, di colpo, guarisce; Gigi le risponde che hanno fatto bene a caricarli, perché in quel momento stava male. In effetti, le telecamere di Pechino Express ci hanno mostrato diverse volte i suoi problemi di salute. Dolcenera è sospettosa riguardo gli altri, però molto ottimista quando si tratta di sé. Quando inizia a cantare un gospel totalmente a caso davanti a Fru, per esempio: è convinta che lui abbia apprezzato tantissimo, invece stava chiedendo che smettesse.