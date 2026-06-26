Più Libri Più Liberi voleva combattere i fascisti col patentino, e invece ha finito per cacciare Paper First e Il Fatto quotidiano

Vi ricordate la notizia del patentino antifascista alla fiera Più Libri Più Liberi? La soluzione burocratica e illiberale proposta per evitare che editori fascisti partecipassero all’evento dell’editoria indipendente a Roma a fine anno? L’autocertificazione per essere veramente democratici secondo intellettualoni e istituzioni culturali? Dopo il caos creato sembrava che l’Aie si fosse ripresa, facendo un passo indietro e riflettendo bene su ciò che avrebbe fatto. Non è stato così. I moduli sono arrivati alle case editrici, anche a quella del Fatto Quotidiano, Paper First. La società editrice dietro al quotidiano di Travaglio, Seif, non firmerà la certificazione di antifascismo e non perché siano tutti fascisti, ma perché, facendo i giornalisti, sanno che la censura fa sempre schifo, anche quando a farla i “buoni” della storia. La pretesa pretesca di creare un perimetro morale oltre il quale qualcosa diventa inaccettabile può aver senso in svariati contesti, non quando si parla di cultura. La cultura che pone dei vincoli semplicemente diventa altro: politica soprattutto. Per lo stesso motivo, l’incredibile suscettibilità di chi crede di essere nel giusto, scrittori e autori in tutta Europa vengono cancellati e perseguitati, colpevoli di non avere le idee che piacciono a chi comanda.