È successa una cosa gravissima. Un pm ha chiesto l’arresto di un giornalista. Se questo mondo vi va bene, questo è

È successa una cosa gravissima: un magistrato ha chiesto l'arresto per un giornalista. Certo, in mezzo ci sono molte cose, puoi pensarla come ti pare su Le Iene, su Antonino Monteleone (che ha molto nemici e un carattere spigoloso), sulla vicenda David Rossi in sé, ma la sostanza è questa, la roba gravissima è questa. Che in Italia, anno del Signore 2026, possa succedere questa cosa. Sulla stampa e la libertà di stampa in Italia dovremmo aprire un capitolo enorme, dovrebbe essere un tema centrale di qualsiasi politico e campagna elettorale. Invece niente.

Invece stiamo permettendo un costante e continuo massacro al ruolo che compete alla stampa. Ci sono stati degli episodi più evidenti di altri, la veemenza con la quale Cipriani&friends si sono buttati su Il Fatto (250milioni di danni significa minacciare di ucciderlo, un giornale, e caro Marco, non fare il permaloso per quell'articolo su dove sareste finire a lavorare, a noi sulle notizie piace ballarci sopra), oppure la vicenda di cui stiamo parlando, ma la verità è che oramai tutti - aziende, privati, istituzioni - si permettono di utilizzare modi e toni intimidatori su questioni anche molto minime. È diventato una specie di gioco: tu mi critichi? tu dici qualcosa di storto? Ti diffido, ti querelo, ti rompo il cazzo. Poco conta se ho ragione o no, intanto ti faccio attivare i costi per gli avvocati, le assicurazioni, ti faccio perdere il tuo tempo a preparare il materiale per rispondere alle accuse e a parlare con i tuoi legali, insomma: intanto ti rompo il cazzo. Si chiama censura subdola.