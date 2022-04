Prezzo dei carburanti fuori controllo? I Maneskin hanno la soluzione: “Balleremo sulla benzina”

Con 5,9 milioni di follower su Instagram, la band romana che ha raggiunto fama internazionale, riuscirà a smuovere le coscienze del mondo intero? Di certo, non è la prima volta che i quattro ragazzi del rock italiano si schierano per cause sociali di grande importanza. Forte la loro attività non solo social per tematiche come l'inclusione e la condanna di ogni tipo di violenza, specialmente contro le donne.

Intanto, hanno anche annunciato le date del loro primo tour mondiale, Loud Kids, che partirà dal Nord America per arrivare in Italia nel 2023. La Russia è stata esclusa dalla lista dei Paesi che vedranno esibirsi i Maneskin live perché "Non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di tante persone innocenti", fa sapere la band. "Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre".