Realpolitik chiude: cronaca di un fallimento annunciato. Mediaset voleva il talk di La7 su Rete4, ma si è dimenticata del suo pubblico

A differenza della Berlinguer, il giornalista del Corriere non aveva un suo pubblico di riferimento, per quanto ospite di vari programmi d’informazione negli anni. Se lo scopo era perciò trovare voci alternative per ampliare il pubblico di Retequattro, la missione è finita sul nascere: Realpolitik infatti, è subito sembrato un alieno: un programma di La7 portato in terra Mediaset.

Gli ascolti hanno latitato subito, col risultato che il talk è rimasto a galla senza mai riuscire a crearsi un suo pubblico; col passare delle puntate, Realpolitik ha anche provato a virare su temi più pop rispetto alla politica, ma senza grossi risultati.

Del resto, che seguito avrebbe potuto ottenere un programma condotto da un nome che non è noto al pubblico di Retequattro e che approda subito in prima serata, senza nemmeno avere prima uno spazio che lo preparasse all’approdo in prima serata? Quel seguito poi, Realpolitik non è riuscito a costruirlo: troppo poco sanguigno Labate, per entrare nel novero dei conduttori che si identificano con la rete. Persino “Bianchina” Berlinguer ci era riuscita, portando con sé anche Mauro Corona; ma lei, appunto, era arrivata in fama di essere la Berlinguer.

Labate al contrario, è stato lanciato in prima serata senza paracadute, ritrovandosi ad essere un unicum nella programmazione serale: e adesso l’atterraggio è diventato una manovra di salvataggio.