Sanremo o San Vittore con Fedez, Tony Effe e prima Emis Killa? E avete letto le cose orrende scritte dalla stampa italiana su Marianne Faithfull? Intanto è con Trump che il mondo va a putta*e...

Il sito Valigia Blu ha dato un consiglio, o un ordine: lasciare i social network. Accidenti, che tempismo. Significherebbe che centinaia di milioni di esseri umani frustrati non potranno più comunicare con… boh. Che si studi approfonditamente il contrasto tra Trump e Musk non conta, Valigia Blu ha dato l'ordine e occorre ubbidire. Da sempre gente non usa gli antisocial network, ma no, bisogna attendere l’ordine. Io e mio cugino Cristiano – non ha neanche il cellulare, beato lui – non risponderemo alla crociata. Siamo della vecchissima scuola. Non siamo intelligenti artificialmente. Intanto Florent Ghisolfi si appresta finalmente a essere l'ex direttore sportivo della mia, nostra Roma. Un incompetente come, prima di lui, Tiago Pinto e Monchi. Ha speso quasi 200 milioni di euro non in giocatori, ma in quarti di bue. Marci. Ranieri, ci pensi lei. Grazie. You are fire/Ti caccio. "Adesso so’ dazi vostri". "Adesso so’ dazi nostri". Donald Trump faso-tuto-mi ha minacciato il mondo con i dazi. Aumentati del 25% a Canada, Messico e Cina, per ora. I capi politici delle tre nazioni sono stati educatamente in silenzio, ma ora, essendo capi di nazioni evolute, hanno detto che risponderanno anche loro. Sì, perché faccia l’America grande - lasci perdere, non tocchi il Golfo del Messico - e il "nazista" Musk anche l’Europa, ma lasci stare il mondo. L’universo mondo, che è nato ben prima degli Stati Uniti d’America. Scoperti nel 1492 da un navigatore genovese - e non spagnolo - Cristoforo Colombo. Lo ricordi, e anche il suo vice Vance. Il mondo civile ha memoria. Sarà una risata che li seppellirà.