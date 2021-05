E se le prime due motivazioni non fossero sufficienti, a Giulia è rimasto un dito alzato. Perché il terzo punto è quello che riguarda tutti, chi il "lavoro" lo offre, e chi lo fa: "Se tu accetti per te questa situazione, queste condizioni, allora stai anche livellando gli altri verso il basso, crei un precedente per cui si troverà sempre qualcuno disposto a lavorare gratis, a svendersi, a regalare il proprio lavoro".

La Metro di Milano, la Blu come già la chiamano tutti, si è così velocemente trasformata in un pretesto per parlare di un problema che accompagna tantissimi giovani in giro per l'Italia e per il mondo. A Berlino la situazione è migliore, spiega Giulia: "Non è tutto perfetto, ma vieni pagato per quello che vali. In Italia credo ci sia un problema di normalizzazione di alcune pratiche sbagliate ma comuni: come a dire che si è sempre fatto così, quindi bisogna accettarlo e continuare a farlo. Ma se altrove non si fa, bisognerebbe piuttosto cercare di puntare sempre al meglio, no?".

"Se con la Metro di Milano avessero voluto davvero fare una cosa fatta bene avrebbero contattato i fiori all’occhiello dell’arte italiana - fa notare l'illustratrice - invece con questo bando hanno fatto capire che, a livello artistico, non c’è stato alcun pensiero, ragionamento o studio. Ed è assurdo pensare che lo abbiano fatto per un progetto così mastodontico per la città".

Giulia però non perde la speranza: "Magari cambieranno idea, speriamo!". Perché alla fine sarebbe bello far parte del progetto, e contribuire a rendere unica la M4.

Ma così, no. Così, mai.