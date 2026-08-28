Siamo stati all’Alpe Colle, dove un libraio ha portato i libri a 1.238 metri: qui c'è la vera resistenza

La domanda più banale, quella che immagino ti abbiano fatto centomila volte: cosa diavolo ti ha spinto ad aprire una libreria quassù?

Il legame con il territorio e l’amore per queste montagne. Sono nato e cresciuto a Verbania e questa è una casa di famiglia dagli anni Trenta.

Quando frequentavo le superiori sentivo ripetere una cosa molto tipica della provincia italiana: qui non c’è lavoro, dovete andarvene, andare all’estero, in una grande città. Capisco il desiderio di partire e mettersi alla prova altrove, ma trovavo triste che nessuno proponesse anche un’altra possibilità: restare, conoscere il proprio territorio, provare a custodirlo.

Ho studiato Storia e mi sono appassionato ai libri fuori catalogo, alle vecchie edizioni e alla loro ricerca. Ho iniziato ritirando libri usati e rivendendoli nei mercatini e nelle fiere. Poi, nell’estate del 2014, mi sono detto: perché non provare a fare qualcosa qui? Questa casa non era più realmente vissuta e un tempo qui c’era un alpeggio. Ho pensato a una specie di transumanza dei libri: riportiamo i libri all’Alpe e vediamo che cosa succede.

Abbiamo aperto per alcuni weekend e la gente ha cominciato ad arrivare. È stato il primo segnale che forse si poteva lavorare con i libri anche in provincia, senza essere necessariamente costretti ad andare altrove.

E da quella prima transumanza estiva come sei arrivato a creare un presidio stabile?

Per alcuni anni ho continuato a fare il libraio a Verbania e ad aprire qui soltanto per poche domeniche d’estate. Ma le persone aumentavano e qualcuno mi chiedeva persino, in pieno inverno: «Domenica ti trovo su?». Ogni volta che dovevo rispondere di no era una piccola coltellata.

Nel 2022 ho lasciato la libreria in città e mi sono dedicato completamente all’Alpe Colle. Quello che era nato come un esperimento estivo è diventato un presidio di libri e cultura, aperto da aprile fino alla fine di dicembre, meteo permettendo.

È una sfida fatta di libri, montagne e ospitalità. Perché per me chi varca quel cancello non è un cliente: è un ospite.

Questa è una cosa nella quale mi riconosco molto. Anche per me il libraio deve riuscire a capire chi ha davanti. C’è quasi un pizzico di psicomagia: il libro giusto arriva come una risposta a una domanda che magari l’altro non sapeva ancora di avere. Tu preferisci accompagnare personalmente chi entra?

Sì, non ho mai messo le categorie sugli scaffali. Preferisco raccontare com’è costruita la libreria perché, mentre lo faccio, riesco anche a capire chi ho davanti. A volte ripeto la stessa spiegazione cinquanta volte al giorno, ma va benissimo così.

Naturalmente una struttura c’è: narrativa, poesia, storia, arte, botanica, filosofia, spiritualità e una sezione dedicata al territorio, dall’Ossola al Lago Maggiore e al Lago d’Orta, oltre alle montagne e all’alpinismo.

Poi ci sono spazi che cambiano continuamente. Il tavolo, per esempio, è una specie di “piatto del giorno”: lì metto una selezione dei libri ritirati più recentemente, cose che magari non vedevo da tempo e che mi piace rimettere in circolo.

Preferisco questo al cartello che ti dice semplicemente dove andare. Così posso raccontarti un libro e magari capire quale stavi cercando prima ancora che lo sapessi tu.

È esattamente il tipo di psicomagia che intendo: il libraio non indica uno scaffale, crea un incontro. Qui, però, all’incontro hai aggiunto anche qualcosa da bere e da mangiare. Come fai a non trasformare la libreria in qualcos’altro?

Mantenendo il libro al centro. Mi piace offrire prodotti del territorio, un vino piemontese, un caffè o qualcosa da mangiare, anche perché siamo in montagna e qui intorno non c’è niente. Ma non ho una cucina e non voglio fare ristorazione: è un gesto di ospitalità.

Molte persone ormai arrivano apposta da altre regioni e vengono innanzitutto per i libri.

Mentre salivo fin qui pensavo a due parole: bellezza e consapevolezza. Per me sono quasi una bussola. E pensavo ai libri come a portali: portano altrove, portano persone, ci portano verso gli altri e apportano tanto. Per te che cosa sono?

Per me il libro è soprattutto uno strumento per arrivare agli altri e per arrivare a se stessi.

Qui è anche uno strumento per custodire un territorio, far conoscere le montagne e mantenere vivo un luogo. Poi c’è il rapporto fisico con l’oggetto: i libri antichi, dei quali mi occupo da sempre, sono oggetti che hanno attraversato il tempo.

E anche questa casa ha attraversato il tempo.

Sì. Venne costruita nel 1933 dal mio bisnonno, quando intorno c’erano ancora i pascoli dell’Alpe Colle. Nel giugno del 1944, durante un rastrellamento nazifascista, gli alpeggi di queste vallate vennero distrutti e anche la casa fu rasa al suolo.

Nel 1951 mio nonno la ricostruì esattamente nello stesso punto. La famiglia è andata avanti e la casa è rimasta. Per questo, quando parlo di territorio e di radici, per me non è qualcosa di astratto.

Allora quella “transumanza dei libri” cominciata nel 2014 assume un altro significato: non hai soltanto portato dei libri in montagna. Li hai riportati dentro una storia familiare.

Sì. In fondo è anche questo: custodire un luogo e continuare a farlo vivere.