“Siamo tutti migranti”. Intervista totale a Cellini, il DJ che fa musica per ricostruire la sua storia: “Il Tomorrowland è intrattenimento. Io cercavo altro”

I tuoi nonni sono partiti dagli Appennini per andare a lavorare sotto terra in Belgio. Tu dal Belgio sei voluto tornare. Cosa ti ha spinto a farlo?

Sette anni fa i miei nonni sono morti e a quel punto ho capito che la storia che raccontavo sempre, cioè il fatto che io sia nipote di un ex minatore che ha fatto questo viaggio, non era più una storia viva, ma raccontava del passato. Per capire meglio da dove sono venuti i miei nonni e le mie radici, sono ritornato un paio di anni fa in questi piccoli paesi di montagna. Da lì è nato l’album e ho capito che tornare in Italia con la mia musica sarebbe stato l’omaggio perfetto per questa generazione. L’ho fatto anche per conoscere la mia identità. Perché quando sono in Belgio mi chiamano “l’italiano” e quando torno in Italia sono “il nipote del Belgio”. Sono tornato in Italia proprio per creare una nuova identità, che fosse data dalle mie radici italiane, ma anche del mio presente belga.



Giochiamo sui pregiudizi: qual è la cosa più italiana che fai senza rendertene conto?

Con i miei amici del Belgio litighiamo sempre sul tema cibo. Per esempio, quando fanno una carbonare con la panna, si divertono a mandarmi le foto per farmi arrabbiare. E poi in Belgio c’è un’usanza che non esiste, ma da noi nella comunità italiana - Maasmechelen - sì, è legata ai bar, che una volta erano i bar dei nonni. La mattina passo a prendere il solito caffè veloce al bancone e vedo che i belgi non capiscono questa abitudine, passano ma non entrano.

E la cosa più belga che fai?

Arrivare in tempo. In Belgio, un po’ come in Germania, fanno le cose in maniera più strutturata. Dal Belgio ho imparato questo. Lo sento soprattutto quando devo andare al consolato di Bruxelles, per esempio per il passaporto. In Belgio prendi un appuntamento e basta.



Nel tuo studio hai la foto della chiesa dei tuoi nonni, come fosse un oggetto religioso quasi. Tu credi che il legame che hai con questo immaginario sia nostalgia o un’idealizzazione?

Nasce sicuramente da questa idealizzazione del ritorno che i nonni avevano in mente. Loro mi parlavano sempre di questi posti, come se l’Italia fosse il Paese dove tutto andava bene, un vero e proprio ideale. Sono cresciuto con questa idea dell’Italia, invece ora quando torno vedo anche le cose che non vanno bene. Sicuramente io sono cresciuto sentendo una storia dell’Italia che nasceva dalla nostalgia dei miei nonni. Quello che volevo fare era tornare con la musica, è più un ritorno simbolico.



Le pappardelle ai porcini sono un po’ un simbolo della tua storia. Da cosa nasce?

Mi ricordo che da noi, a settembre, mi portavano sempre nei boschi a cercare i porcini. I belgi ci guardavano strano perché li mangiavamo. E per noi quel momento, quel cibo è diventato motivo di orgoglio. Mio padre li portava a casa, li cucinava e quell’immagine ritorna ogni anno, a settembre. Adesso anche i miei amici belgi mangiano le pappardelle ai funghi nella mia comunità. Ho importato la tradizione marchigiana. Sono gli italiani che hanno portato in Belgio l’importanza della connessione con la natura.



Gli italiani in Belgio sono stati una comunità straniera per molti anni. Oggi molti italiani guardano alle nuove migrazioni con sospetto. Cosa ti interessa mettere in risalto di questo aspetto?

Quando ero piccolo qui in Belgio sentivo un sacco di cose che sento in Italia. A mio zio dicevano: “Venite qua per rubarci il lavoro, il nostro pane”. Negli anni ‘70/’80 c’erano anche dei cartelli con su scritto: “Vietato l’ingresso ai cani e agli italiani”. Negli anni ‘90, invece, arrivarono i turchi e i marocchini e la “passione” di questi politici del popolo si è spostata su di loro. Aver vissuto da italiano all’estero ti dà un’idea molto chiara di come la gente possa avere pregiudizi su un determinato gruppo di persone. Per questo per me è importante raccontare la mia storia da immigrato, per far capire agli italiani che eravamo noi quelli additati, è importante non dimenticare la nostra storia. Poi io, essendo parte della terza generazione, non ho quasi neanche sentito questo pregiudizio, se non in maniera leggera quando ero bambino, ma le generazioni precedenti lo hanno vissuto eccome, soprattutto quelli che venivano dal Sud Italia. Alla fine nel mirino dei politici ci sono altre “categorie”, ma il principio rimane sempre, purtroppo.