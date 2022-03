Mentre l’Europa si sbraccia per i profughi ucraini come i broker quando devono comprare azioni a Wall Street, un piccolo film realmente coraggioso è andato in onda su Rai 3, Sorry We Missed You. Risulterà un film minore per i fan di Ken Loach, già autore di Kes, Piovono pietre e Io, Daniel Blake, ma non per questo meno indispensabile nell’economia attuale odierna. Sorry We Missed You a distanza di tre anni dalla sua uscita, rappresenta appieno il ritratto di famiglia contemporanea che vede le persone costrette a rateizzare non solo le bollette ma anche t-shirt da 10 euro con tre comodi pagamenti rateali (avete presente Klarna, Scalapay e compagnia bella?).