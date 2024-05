Ultimo, l’album “amatoriale” e la noia. Perché la musica la preferiamo Altrove

Ultimo è tedesco, e nonostante questo piace in Italia. Anche qui, seguitemi, e che caz*o. Ultimo non è figo, almeno stando ai parametri vigenti. Canta canzoni melodiche, volendo anche piagnone e strappalacrime, ma lo fa in canotta, senza però essere Giovanni Truppi, per statura culturale e aura intellettuale, pieno di tatuaggi che con le canzoni che canta c’entrano anche poco. Gli sta sul caz*o chiunque parli di lui, ricordiamo lo sbrocco a Sanremo, “il ragazzo Mahmood”, il “siete degli stron*i” rivolto alla Sala Stampa, ricordiamo anche la parte dell’ultimo tour nella quale perculava mostrando il dito medio chi lo aveva criticato, con tanto di articoli e titoli sparati sui maxischermi, un outsider che ciò nonostante è popolare, assolutamente mainstream, anzi, la quintessenza della medietà. Una tedesca che non ci stia sul caz*o, in sostanza, parlo metaforicamente. Ora. Arriviamo al punto. Altrove non è Running on Empty, e fin lì, c’eravamo già arrivati. Non è neanche un album di lo-fi, né come genere musicale, i fan dei Pavement dormano tranquilli, né nelle intenzioni, di amatoriale, nei suoni, nelle produzioni, nella scrittura, c’è davvero poco, a meno che non fosse amatoriale anche tutto quanto fatto fin qui. Altrove, soprattutto, non è Nebraska. Perché non ha quell’aura di oscurità e urgenza di quel disco mitologico. Perché le canzoni di Ultimo, queste come le altre, sembrano tutte urgenti alla stessa maniera, urgenti per lui, che le ha scritte, e per chi le ama, meno per chi le trova tutte un po’ simili a loro stesse, piagnone. Altrove è un classico album di Ultimo, e forse di amatoriale c’è giusto la foto, fattagli dalla fidanzata a New York con lo smartphone, e usata per la copertina perché il discografico di Ultimo è Ultimo, farà pure un po’ il caz*o che gli pare. E torno ancora a Claudia Schiffer. A me Ultimo dovrebbe piacere da impazzire, roba da farcisi le seghe. È un outsider, e già sarebbe sufficiente. In un’epoca di autotune e di trap lui canta canzoni melodiche, il paragone più frequente è con Antonello Venditti, scritte e cantate davanti a un pianoforte. Viene anche dalla periferia romana, fancu*o i salotti buoni, ma invece che vestirsi di acetato e esibire gioielli sale sul palco in canotta. Si pubblica le canzoni da solo, se ne fotte delle uscite in concomitanza, esce lo stesso giorno di Billie Eilish, va per la sua strada. Gli stanno sul culo i giornalisti della Sala Stampa di Sanremo, luogo che sta molto sul culo anche a me, infatti non ci metto piede da anni, e ha detto esattamente quello che sostengo da anni, che si credono quasi tutti stocazzo in quella settimana lì, perché possono fare quel che vogliono salvo poi tornare a non contare un cazzo. Insomma, tutto perfetto. Alto un metro e ottanta, gambe lunghe fino qui, due tette generose, pure bionda. Però a me Ultimo non piace. No, le canzoni di Ultimo non piacciono. Lui lo rispetto, e mi sta molto simpatico. Le canzoni no. Non mi dicono niente. Quasi non le distinguo. Mi annoiano. Sia che siano vendute come prodotte con cura, sia che siano vendute come amatoriali. Le trovo sempre uguali a loro stesse, per temi trattati, la rivalsa, le origini, i sentimenti, i sentimenti, i sentimenti, sia per come suonano. Certo, poi c’è un duetto con Mezzosangue, rapper a sua volta proveniente dalla periferia estrema romana, a sua volta uno fuori dagli schemi, inincasellabile. Uno lo vede lì, nella tracklist, e si chiede: ma come? E che caz*o. Certo, Ultimo un po’ da quel mondo sembra arrivare, e ultimamente ha fatto quella roba che risponde al nome di Ultima poesia con Geolier, sentirlo cantare in napoletano, confesso, mi ha fatto venire in mente il Corrado Guzzanti di Pippo Chennedy, “te vedo teso come ‘na corda du viulin’”, e fortunatamente quel brano non è finito qui dentro, fortunatamente poi vai a capire perché. Mezzosangue, quindi. Ecco, diciamo che quel brano, Diluvio universale, è Helena Christensen nel video di Wicked Game di Chris Isaak, una variazione sul tema che mi ha fatto desistere, ai tempi, dall’essere troppo tranchant sulle super top model nel loro insieme. La ascolti, Diluvio universale e resti a bocca aperta, sorpreso, molto piacevolmente sorpreso. Nella speranza che i miliardi di fan di Ultimo diventino fan suoi, decisamente meritevole di tutte le attenzioni del mondo. Ma una rondine non fa primavera, e mai come di questi giorni l’espressione in questione è coerente al limite del fastidio. Per autocitarmi, bravo Ultimo, ma non ci vivrei.