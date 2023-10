Se volete vedere l'arte censurata ai tempi dell'algoritmo dei social andate al Vittoriale degli Italiani

Mai bannato, perché mai esposto, è invece il grande quadro in matita e pastello su tavola di pioppo realizzato da Omar Galliani. Iokanaan spicca, attira verso di sé, divora l'attenzione di chi, entrando nella piccola stanza in cui è esposto, ne viene rapito: "Due metri e mezzo di fallo, ciclopica impresa resa fattibile dalla matita miracolosa del sommo disegnatore su tavola". Un'opera che si ispira a Salomè di Oscar Wilde censurato, a sua volta, in un'Inghilterra vittoriana fatta di divieti e bigottismo. Al centro della sala principale, lunga e scomposta, a rubare l'attenzione è invece una bambola, la Bambola, opera della giovane Silvia Paci che "mostra le connessioni tra gioco e rito", in quello che l'artista ripropone nella sua storia creativa con diverse forme, grandezze e materiali per trasformarsi in "musa ironica del mio universo femminile".

La mostra prosegue, si sradica e ritorna, coerente per chi la osserva e la sente, perfetta nel teatro della vita dannunziana di Gardone. Un viaggio nella censura da non perdere per capire qualcosa su di noi, sul passato e soprattutto sul presente di ciò che oggi abbiamo iniziato a considerare normale, impossibile da combattere, come le regole algoritmiche dei social che impongono un nuovo livello di impubblicabilità, un nemico con cui non è concesso dialogare, un mostro troppo grande per essere attaccato.