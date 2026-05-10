Yellowstone su Paramount+ è un'estasi di piombo e polvere: se non l'avete ancora fatto, ecco perché dovreste vedere la serie (epica) di Taylor Sheridan

Inumatevi alla visione di Yellowstone: scoprirete che non si tratta di una serie, ma di un assedio che solo la grande scrittura può donare allo spettatore. Ascoltate le voci narranti, parole che scandiscono i sogni, la disillusione, la morte e l’amore. Tutto ruota nella difesa disperata di un mondo che sta sparendo, minacciato da aeroporti, località sciistiche, centri commerciali concepiti dal business, da miliardari in cachemire che vogliono deturpare la libertà un acro alla volta.

Echi di Faulkner, in cui la famiglia è il sacro e la maledizione; ci trovi Cormac McCarthy e quella violenza che non puoi giudicare, perché naturale come quei paesaggi senza fine.

Fondamentali nelle sue saghe primordiali le figure femminili. Tutt’altro che stereotipi. La formidabile Beth Dutton, interpretata da una Kelly Reilly, che trasforma ogni scena in un campo minato è la smentita vivente a chi pensa che questo sia un mondo per soli uomini. Sono loro a portare il peso morale dell'impero, a distruggere gli avversari, a tenere fermo il baricentro delle famiglie.

Oggi, Taylor Sheridan possiede il leggendario ranch 6666 in Texas. L'uomo che dormiva nel pickup è diventato re di una delle terre più vaste dello stato. Lui che ha restaurato l'epica della frontiera, quando tutti cercavano di seppellirla sotto tonnellate di ironia e autocommiserazione.

Estasi di piombo e polvere, di montagne che non chiedono il tuo consenso per essere magnifiche. Lasciatevi andare alla sua opera, per riscoprire gli istinti prima dei filtri, la verità oltre l'autotune. Lui ci sbatte in faccia la domanda più importante: cosa saresti disposto a fare per proteggere ciò che ami quando non ci sono più leggi, ma solo la terra sotto i tuoi piedi?

In un mondo che brucia di ipocrisia, in cui la prevaricazione detta l’agenda dell’odierna geopolitica, osservare come si difende un impero è forse l'unico racconto che vale ancora la pena di ascoltare, nella consapevolezza che siamo tutti in cammino verso un confine che speriamo di non dover superare da soli.