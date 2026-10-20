Ma lo stile del Barca a che livello pro è arrivato?

Ieri, 19 ottobre, è uscita la seconda collezione, quella che si vede nelle foto di Parigi. La base è un abito di sartoria italiana in lana grigia a righe multiple, richiamo diretto alle strisce della maglia. La giacca è un doppiopetto a due bottoni con spilla MA in nickel sul revers a lancia, abbinato a pantaloni leggermente svasati, con camicia Oxford a righe e cravatta in twill di seta granata. Il pezzo che ha fatto girare le foto, però, è il bomber. È un blouson con collo a camicia in pelle d’agnello granata, con lo stemma del Barça impresso a rilievo su petto e schiena; ogni sezione omaggia club, città e Catalogna con la croce di San Giorgio, la Senyera e un pallone vintage. In pratica è un giubbotto da aviatore anni Settanta che è passato per Rodeo Drive ed è tornato catalano. Il collo largo, la vestibilità morbida e il colore vino lo rendono il capo più AMIRI di tutta la collezione. Arriva anche nel momento giusto: il bordeaux in pelle è stato la scommessa principale dell’autunno-inverno 2026. Il Barça non ha seguito la tendenza, l’ha portata in tv. Per gli accessori, ci sono pezzi in pelle grigia con il monogramma MA Quad: borsone da viaggio, beauty case e cintura con il monogramma come fibbia. La cravatta granata la portano anche i dirigenti, ed è il dettaglio che tiene insieme squadra e consiglio d’amministrazione.