Carburante, elettricità e gas: aumenti fuori controllo. E la crisi è destinata a durare: si parla addirittura di possibili blackout

Altri rincari da record per quel che riguarda il costo dell’energia, del gas e dei carburanti. Un salasso che secondo gli analisti potrebbe protrarsi fino all’estate. A livello globale si ritengono i rincari principalmente riconducibili all’aumento della domanda di combustibili fossili dopo i lockdown, alla “fame” di materie prime dell’Asia e alla mancanza di una politica comune tra i paesi dell’Unione Europea.

Per Repubblica gli aumenti ci sono costati agli italiani 40 miliardi in più in sei mesi: “Secondo i calcoli dell’Autorità dell’energia è il costo degli aumenti delle bollette per cittadini e imprese in Italia, in seguito ai rincari delle tariffe nel corso della seconda metà dell’anno in corso. E non è finita: i prezzi del gas naturale sono visti ancora in salita per il primo trimestre del 2022 (aumenti tra il 30 e il 40%), in previsione di una maggiore domanda durante i mesi più freddi dell’inverno. Salvo poi cominciare a scendere con la fine della primavera e tornare a livelli pre-pandemia con l’inizio del 2023”.