GOSSIP CLAMOROSO. Abbiamo beccato il principe Emanuele Filiberto di Savoia insieme ad Adriana Abascal (l'amante?) in Versilia... e la moglie Clotilde Courau? [FOTO]

Secondo le lingue affilate di corte sarebbe infatti da tempo proprio lei la dama prediletta del principe Filiberto (basterebbe vedere il profilo Instagram della giornalista per capire il feeling tra i due). Filiberto ha colto l’occasione del passaggio a Viareggio per spostarsi a Forte dei Marmi e pranzare all’Alpemare. Ad accoglierlo ci sarebbero stati il padrone di casa Andrea Bocelli e la moglie Veronica: il cantante non disdegnerebbe infatti un coinvolgimento negli ordini cavallereschi. Le sorprese non finiscono qui. Sembrerebbe che Filiberto e Abascal saranno ospiti a un concerto al Parlamento e successivamente al Gala offerto dalla principessa Maria Pia Ruspoli a Roma, nel suo palazzo gigantesco. Sarà l’occasione per lui per presentare la compagna all’aristocrazia italiana?